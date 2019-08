Greta Thunberg ist ein Phänomen. Vor einem Jahr trat sie, 15, erstmals mit einem Pappschild vor das schwedische Parlament. Darauf stand „Schulstreik fürs Klima“. Tausende von Schülern eifern ihr seitdem nach. In Skandinavien, Deutschland, Südeuropa. Greta löste eine Protest-Welle aus, der sich Gleichaltrige aus den Mittelschichten in den Ländern des Wohlstands anschlossen. Das ging einige Wochen gut und machte den Teenager berühmt. Nun wächst der Widerstand.

Leugner, Besserwisser und Verschwörungstheoretiker sind am Werk

Ihre Gegner haben sich mittlerweile berappelt. Die Koalition der Unwilligen steht, darunter Klimawandel-Leugner, Besserwisser und Verschwörungstheoretiker. Sie alle verbindet ein Gedanke: ‚Wir wollen weiterleben wie bisher.‘ Der Aufbruch der Schwedin in die USA gibt den Öko-Skeptikern ein neues Argument an die Hand: Die Besatzung der „Malizia“ wird mit dem Flugzeug in die Vereinigten Staaten gebracht, damit ist zwar Gretas Überfahrt klimaneutral, nicht aber die Rückfahrt. Ist der Segeltörn dann nur eine hohle Fassade? In vielen Kommentaren war schon von einer Marketing-Katastrophe die Rede, die der Kampagne unterlaufen sei.

Wie war das mit Odysseus

Ist Gretas Ära damit zu Ende? Und ihr Glück zerstört wie das Glück des Odysseus, der für den Leichtsinn seiner Gefährten bestraft wurde und zehn Jahre lang durch das Ägäische Meer irrte? Diesmal ohne Flugticket in der Rückhand? So einfach geht es nicht. Greta steht für etwas Größeres, und nur deshalb interessiert sich die halbe Welt für sie: Es geht ihr schlicht ums Überleben der Menschheit.

Und der Sommer?

Man kann ihr also vieles vorwerfen, auch eine gewisse manische Fixierung auf ein einziges Ziel, das sie ohne Blick fürs Praktische verfolgt. Aber ihre Sorge ist berechtigt und durch alles gedeckt, was seriöse Wissenschaft zu bieten hat. Das Mädchen entwickelt keine Albträume, sondern zeigt natürliche Angst. Wer da von Panikmache spricht, hat den Sommer 2019 wohl verpasst. Ihre Furcht ist das Zittern einer ganzen Generation mit dem stummen Vorwurf: Warum tut ihr bisher nichts?

Diese Frage löst erst Beschämung aus, dann Widerwille, dann Aggression. Eine Schülerin stellt gestandene Politiker, Firmenchefs und viele gutmeinende Eltern bloß. Das darf nicht sein, finden sie und versuchen Greta lächerlich zu machen.

Sie distanzierte sich vom Förderer

Den einfachen Weg dafür bieten Falschnachrichten. Die Versatzstücke für eine schwarze Greta-Legende liegen längst im Fundus. Sie wurden mit anderem Namen im Lauf der Geschichte schon häufig verleimt, um unliebsame Menschen zu stürzen. Hinter Thunberg stünde eine einflussreiche Lobby, die blendende Umsätze mache dank der 16-Jährigen, die ihr nur als grüne Galionsfigur diene. Diese Lobby habe nur ihre eigenen Interessen im Sinn. Tatsache ist: Das grüne und kommerzielle Netzwerk „We don‘t have Time“ verbreitete die ersten Bilder der streikenden Schülerin. Dessen Chef wollte die Schülerin dauerhaft vor seinen Karren spannen. Greta hat sich davon distanziert.

Der Fürsten-Enkel an Bord

Das Anliegen der jungen Schwedin bleibt dennoch richtig. Sie strebt nicht nach Macht, könnte die Ferien geruhsamer verbringen als auf einem Rennboot ohne vernünftige Kombüse. Sie brennt für eine Idee, die gleichzeitig die Idee ihrer Generation ist.

Ihr Vorstoß wird auch dann nicht schwächer, wenn die Schiffsführer später in ein Flugzeug sitzen. Auch der Fürsten-Enkel am Ruder macht ihren Plan nicht schlechter, allenfalls glamouröser. Pierre Casiraghi stellt sein offenbar sorgenfreies Leben in den Dienst einer guten Sache.

„Malizia“ heißt so viel wie „Trick“

Merkwürdig ist etwas anderes: Dass Vielflieger in ihren Büros sitzen und der Öko-Aktivistin jeden Kilometer aufrechnen. An ihren Laptops verfolgen sie die Schaukelei über den Atlantik, immer auf der Suche nach kleinsten Fehlern, die Thunberg & Team machen könnten. Vielleicht wirft Vater Svante einen Pappbecher über die Reling... Was sich so kritisch gibt, ist doch nur der Versuch der Reinwaschung. Wenn Greta erst einmal demontiert ist, können alle munter weitermachen wie bisher. Das ist der schlichte Trick hinter der Kritikwelle, die sich hinter der Yacht „Malizia“ aufbaut. Es geht um Selbstentlastung, um das Abschieben von Verantwortung. Da kommt das Mädchen mit den Zöpfen gerade recht.

Auch wenn Greta mit einer Concorde über den Atlantik flöge, wäre ihr Vorstoß noch immer richtig.

Das überschätzte Marketing

In den vergangenen Tagen ist viel von Marketing die Rede – jener wichtigen Branche mit der eingebauten Neigung, sich überwichtig zu nehmen. Dessen Experten stoßen dieses Mal an ihre Grenzen. Was wäre Greta ohne Marketing? Greta. Was wären die Scheinriesen des Marketing ohne Greta? Nichts.