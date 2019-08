Greta Thunberg ist angekommen. Die ebenso anstrengende wie spektakuläre Fahrt ist beendet, mindestens für die Skipper.

Für die junge Schwedin wird es jetzt erst aufregend. Während ihr die Herzen in Europa zuflogen, muss sie in den Vereinigten Staaten erst Sympathien und Respekt erwerben.

Nicht alle fahren Auto

Sie wird mit und vor Staatsmännern sprechen, die den UN-Klimagipfel in New York besuchen. Dabei trifft sie auf Repräsentanten von Wohlfahrtsstaaten ebenso wie auf Politiker, in deren Ländern die wenigsten ein Auto haben und damit auch keine Gelegenheit, als Klimaschädlinge in Aktion zu treten.

Mission, Teil II

Greta Thunberg tut einen mutigen Schritt. Lassen sich gewiefte Diplomaten von einem Teenager beeindrucken? Teil II ihrer Mission läuft an.

Erst warb sie in Europa für ihre Sache. Dann in Amerika mit brennenden Wäldern in Amazonien und dem Brandstifter im Weißen Haus. Auf die stürmische See im Rennboot folgt die Klimakonferenz in klimatisierten Räumen. Und dazwischen die unglaubliche Greta.