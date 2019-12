Polarisierend und auf den schnellstmöglichen Brexit fixiert – Boris Johnson strebt einen triumphalen Wahlsieg an

Vor der Parlamentswahl am Donnerstag ist der britische Premierminister vollkommen darauf fixiert, dass unter den Austritt Großbritanniens aus der EU nun umgehend ein Haken gemacht werden kann. Johnson bleibt im Wahlkampf seiner ungestümen und undiplomatischen Art treu, die viele als polarisierend empfinden. Verschleierte muslimische Frauen erinnern ihn an „Briefkästen“, einfache Arbeiter und alleinerziehende Mütter kommen ihm „nutzlos“ vor. Seine Anhänger mögen solche Aussprüche, für sie ist es „einfach Boris“.

Im Wahlkampf gab sich Boris Johnson betont volksnah und bodenständig. Das gelang ihm nicht immer. | Bild: STEFAN ROUSSEAU

Das endlos lange und erfolglose Lavieren seiner Vorgängerin Theresa May in der Brexit-Frage hat Johnson im Sommer den Durchmarsch an die Partei- und Regierungsspitze ermöglicht. Das Parlament konnte ihm zwar abnötigen, dass der Brexit noch einmal verschoben werden musste, aber dann ging Johnson in die Offensive und erwirkte vorgezogene Neuwahlen. Mit einem Vorsprung von zehn Prozentpunkten vor der Labour-Partei in der Wählergunst erhofft sich Johnson nun, verstärkt durch die Effekte des Mehrheitswahlrechts, einen triumphalen Wahlsieg.

Austeilen kann er: Johnson bei einem Fototermin im Wahlkampf. | Bild: FRANK AUGSTEIN

Klein Boris wird mal „König der Welt“

Johnson kam 1964 in New York als Alexander Boris de Pfeffel Johnson zur Welt. Schon als Kind habe er den Wunsch geäußert, einmal „König der Welt“ zu werden, verriet seine Schwester Rachel dem Biografen Andrew Gimson. Ihr Bruder Boris erhielt als Schüler ein Stipendium für die Eliteschule Eton und ging später auf die Universität Oxford, wo er Mitglied im berüchtigten Bullingdon Club wurde. Nach dem Studium wurde Johnson, der mit seinem strohblonden Haarschopf unverkennbar ist, Journalist.

Neben seiner herzlich-ruppigen Art ist Johnsons blonder Haarschopf sein Markenzeichen. | Bild: Tolga Akmen

Die „Times“ feuerte ihn nach einem Jahr, weil er Zitate fälschte. Dann arbeitete er für den „Daily Telegraph“, das Magazin „Spectator“ und verfasste mehrere Geschichtsbücher. Von 1989 bis 1994 als Brüsseler Korrespondent für den „Telegraph“ machte er sich über EU-Institutionen und angebliche EU-Beschlüsse lustig. In Brüssel zerbrach die Ehe mit seiner ersten Frau Allegra Mostyn-Owen. Er heiratete seine Jugendfreundin Marina Wheeler, mit der er vier Kinder hat. Das Paar trennte sich 2018.

Johnsons Weg in die Politk

Seine politische Karriere begann Johnson 2001 als Abgeordneter. Seine politische Strahlkraft bewies er 2008 und 2012 durch die zweimalige Wahl zum Bürgermeister von London – einer normalerweise eher links wählenden Stadt. International gewann er durch die Organisation der Olympischen Spiele in der Hauptstadt 2012 an Profil. Ein Jahr vor dem Ende seiner Amtszeit als Bürgermeister kehrte Johnson 2015 als Abgeordneter ins Unterhaus zurück.

Boris Johnson bei einer Rede im Parlament | Bild: AFP

Seine Entscheidung, die Brexit-Kampagne zu unterstützen, gilt als Wendepunkt in den Austrittsbestrebungen des Vereinigten Königreichs und zentrale Etappe auf dem Weg zum Sieg der Brexit-Befürworter. Schon damals galt Johnson als Favorit für den Posten des Premierministers. Doch grätschte ihm sein bis dahin engster Unterstützer Michael Gove dazwischen, der selbst seine Kandidatur verkündete.

Boris Johnson (r) und der Michael Gove auf einer Pressekonferenz. | Bild: DOMINIC LIPINSKI

Sprüche statt Ernsthaftigkeit

2016 ernannte May Johnson zum Außenminister. Das Institut Chatham House bezeichnete ihn im Rückblick auf seine Amtsausübung als den „erfolglosesten“ britischen Außenminister seit dem Zweiten Weltkrieg: Wo Ernsthaftigkeit und Detailgenauigkeit erforderlich gewesen seien, habe Johnson nur Sprüche geklopft.

Abgehoben, oder doch auf dem Boden der Tatsachen? Boris Johnson im Helikopter. | Bild: ANDREW PARSONS

Vor wenigen Wochen machte Johnson dann auch noch mit seinem Privatleben Schlagzeilen. Ein nächtlicher Streit mit seiner Lebensgefährtin Carrie Symonds rief die Polizei auf den Plan und dominierte alle Titelseiten. Unbeschadet dessen wurde Ende Juli mitgeteilt, dass Johnson und Symonds gemeinsam ihren Wohnsitz in die Downing Street verlegten – als erstes unverheiratetes Paar. (AFP)

Großbritannien The winner takes it all: Premier Boris Johnson setzt auf Sieg Das könnte Sie auch interessieren

Gewohnheitsmäßig Underdog – Jeremy Corbyn ist beim Brexit unentschlossen und ansonsten entschieden links

Jeremy Corbyn, Vorsitzender der Labour Partei, trifft am letzten Tag des Wahlkampfes in Dinnington zu einem Besuch ein. | Bild: Jacob King

Seit mehr als drei Jahren streitet ganz Großbritannien über den Brexit, doch Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat sich noch immer nicht endgültig festgelegt. Bei der Parlamentswahl am Donnerstag wird sich zeigen, ob der polternde Pro-Brexit-Premierminister Boris Johnson die Wählerschaft stärker elektrisiert oder der 70-jährige, in EU-Fragen wankelmütig wirkende Labour-Chef – dem es viel wichtiger ist, sein entschieden linkes Programm durchzuziehen.

Jeremy Corbyn mit einer Kopie des Manifests der Labour-Partei. | Bild: OLI SCARFF

Chance, dass der Gegner ihn unterschätzt

Corbyn nimmt dabei die gewohnheitsmäßige Rolle des Underdogs ein, des Außenseiters, dessen wichtigste Chance darin liegt, dass der Gegner ihn unterschätzt. Corbyns Vorschlag zum Brexit lautet so: Nach einem Wahlsieg will er das Brexit-Abkommen mit der EU ein weiteres Mal nachverhandeln und dabei erreichen, dass die Rechte der britischen Arbeitnehmer gestärkt werden.

Über dieses Abkommen soll es dann eine neue Volksabstimmung geben. Und bei diesem Referendum will Corbyn „neutral“ bleiben. Das würde also bedeuten, dass der Regierungschef in der Frage, die das Land seit Jahren spaltet, lediglich ein Mehrheitsvotum herbeiführt und dessen Ausgang exekutiert.

Seit Corbyn 2015 an die Spitze der Labour-Partei gelangte, hat er die Partei entschlossen nach links geführt – weg von den sozialdemokratischen Zeiten eines Tony Blair und Gordon Brown, die von 1997 bis 2010 an der Spitze von Labour-Regierungen standen.

Auch mal anpacken: Corbyn versucht sich als Maurer. | Bild: OLI SCARFF

Er war zunächst ein Labour-Hinterbänkler

In jenen Zeiten war Corbyn ein Labour-Hinterbänkler, der niemals in Regierungsverantwortung gelangte. Es war geradezu legendär, dass Corbyn hunderte von Malen gegen die offizielle Parteilinie abstimmte. Heute fordert er Verstaatlichungen und Milliarden-Investitionen. Eindeutig unterschätzt wurde Corbyn von der konservativen Regierungschefin Theresa May, die 2017 vorgezogene Neuwahlen einberief.

Obwohl die Tories damals in den Umfragen mit 20 Prozent vorne lagen, war der Abstand am Ende auf 2,4 Prozent geschrumpft. So gewann Labour bei der damaligen Wahl 29 Sitze im Unterhaus hinzu. Dass er für Überraschungen gut ist, hatte Corbyn bereits mit seiner Wahl zum Labour-Vorsitzenden 2015 gezeigt: Bei der Urwahl erzielte er knapp 60 Prozent der Stimmen – zum Entsetzen des noch unter Blair geprägten Partei-Establishments. Dem Unterhaus gehört Corbyn bereits seit 1983 an.

Corbyn zapft während einer Wahlkampftour in einem Sport- und Sozialclub ein Bier. | Bild: VICTORIA JONES

Bekanntheit als vehementer Kritiker Blairs

Größere Bekanntheit erlangte der überzeugte Pazifist als vehementer Kritiker Blairs, der den USA in den Irak-Krieg folgte. Nach seiner Wahl zum Labour-Chef wurde Corbyn von der Basis wie ein Star gefeiert, er zog hunderttausende neue Mitglieder in die Partei. Der bärtige Vegetarier, der kein Auto besitzt, zeigt sich gern auf dem Fahrrad, im Plausch mit Nachbarn oder in seinem Schrebergarten. Als Hobby gibt er Marmelade-Einkochen an.

Seine dritte, 20 Jahre jüngere Ehefrau, Laura Alvarez, stammt aus Mexiko und betreibt einen Kaffee-Import mit Ware aus ihrer Heimat. Das Paar lebt in einem schlichten Haus im Viertel Islington im Norden Londons, Corbyn ist Vater dreier Kinder. Bei aller Euphorie an der Basis für Corbyn – nach dem Brexit-Votum 2016 rumorte es in der Labour-Fraktion gewaltig.

Bild: OLI SCARFF

Viele Abgeordnete warfen Corbyn vor, sich nicht entschieden genug für einen Verbleib Großbritanniens in der EU eingesetzt zu haben. Mehr als 80 Prozent der Fraktionsmitglieder entzogen ihm das Vertrauen, doch Corbyn lehnte einen Rücktritt ab. Dass seine Beliebtheit an der Basis ungebrochen war, zeigte die zweite Urwahl im September 2016 – knapp 62 Prozent der Parteimitglieder stimmten für ihn. (AFP)