Was für die Region vereinbart wurde

Nachdem die türkische Armee einen 120 Kilometer langen und 30 Kilometer breiten Streifen zwischen den syrischen Grenzstädten Ras al-Ain und Tal Abjad erobert hatte, vereinbarte Erdogan am vergangenen Donnerstag mit US-Vizepräsident Mike Pence eine fünftägige Feuerpause, um der YPG den vollständigen Abzug aus dieser Zone zu ermöglichen.

Am Dienstag schloss er dann mit Putin in Sotschi eine zweite Vereinbarung, wonach die russische Militärpolizei in Abstimmung mit den syrischen Regierungstruppen für den Rückzug der YPG-Kämpfer auch aus einem 30 Kilometer breiten Grenzstreifen östlich von Ras al-Ain und westlich von Tal Abjad sorgen soll.

Die eroberte Zone bleibt unter der Kontrolle Ankaras. Östlich und westlich der Zone soll es künftig in einem zehn Kilometer breiten Streifen gemeinsame türkisch-russische Patrouillen geben. Ausgenommen davon ist die Stadt Kamischli, die bereits unter Kontrolle der syrischen Armee steht.

Russische Streitkräfte patrouillieren mit gepanzerten Fahrzeugen an der syrischen Grenze. Russische Einheiten sind in Nordsyrien an die türkische Grenze vorgerückt und setzen damit ein Abkommen zwischen Ankara und Moskau zum Abzug der Kurdenmiliz YPG aus dem Gebiet um. | Bild: dpa

Ein klarer Erfolg für Erdogan

Für den türkischen Präsidenten sind die Vereinbarungen ein klarer Erfolg. Die Türkei dringt schon seit Jahren auf den Abzug der YPG, deren Präsenz sie wegen ihrer engen Verbindungen zu den kurdischen PKK-Rebellen als Bedrohung betrachtet. Die Autonomie der Kurden war Ankara ebenso ein Dorn im Auge wie die US-Unterstützung für die YPG im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Beides ist nun Geschichte.

Die Kurden sind die Verlierer

Mit ihrer Offensive hat die Türkei die Verwaltung der kurdischen Autonomieregion gezwungen, die Truppen Assads zu Hilfe zu rufen. „Die Verlierer sind die Kurden, die ihre ganze Autonomie und ihre Macht in der Region verlieren“, sagt der französische Syrien-Experte Fabrice Balanche. Sie müssen nun ihre Truppen aus wichtigen Städten wie Kobane, Kamischli, Manbidsch und Tal Rifat zurückziehen, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen.

Von der Türkei unterstützte syrische Kämpfer versammeln sich auf einer Straße zwischen den nordsyrischen Städten Tal Abyad und Kobanê. | Bild: BAKR ALKASEM / AFP

Assad gewinnt die Kontrolle zurück

Für den syrischen Machthaber ist die Rückkehr seiner Truppen in die Kurdengebiete im Nordosten ein wichtiger Wendepunkt in dem achtjährigen Bürgerkrieg. Aus Sicht von Emre Kaya vom Istanbuler Forschungszentrum Edam ist Assad „der größte Gewinner der beiden Vereinbarungen“, da er ohne Einsatz von Gewalt „die Kontrolle über die Grenzen, über mehrere wichtige Städte und bedeutende Transportwege zurückgewonnen hat“.

Das Bild, das am 22. Oktober 2019 vom offiziellen Twitter-Account der syrischen Präsidentschaft veröffentlicht wurde, zeigt den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad (m.) bei einem Besuch der an der Front in der Provinz Idlib eingesetzten Regierungstruppen. | Bild: dpa

Russland stärkt seinen Einfluss

Neben Assad profitiert auch der Kreml vom Abzug der US-Truppen, indem er seinen politischen Einfluss und seine militärische Kontrolle in Nordsyrien ausweitet. Nach Ansicht des Analysten Ayham Kamel von der Eurasia Group markieren die jüngsten Entwicklungen „einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Regelung des Syrien-Konflikts“. Russland erscheine nun mehr denn je „als zentraler Akteur in Syrien und der Region“.

Der Westen ist außen vor

Nach dem Abzug der US-Truppen ist der Einfluss des Westens geringer denn je. Die USA hätten „gegenüber ihren lokalen und internationalen Verbündeten an Glaubwürdigkeit verloren“, sagt Balanche. Die EU werde ihrerseits eine Lösung finden müssen für das Problem der tausenden inhaftierten IS-Kämpfer und ihrer Angehörigen, die nun unter die Kontrolle Assads fallen würden oder zurück nach Europa zu kommen drohten.

Rauch steigt am 24. Oktober nach einem Luftangriff in der nordwestlichen syrischen Provinz Idlib auf. Eine Niederlage der Dschihadisten in Idlib sei der Schlüssel zum Ende des achtjährigen Bürgerkriegs in Syrien, sagte Präsident Bashar al-Assad bei seinem ersten Besuch in der umkämpften nordwestlichen Region seit 2011. Die Idlib-Region mit etwa drei Millionen Einwohnern, von denen die Hälfte aus anderen Teilen des Landes vertrieben worden sind, ist die letzte große Rebellenbastion in Syrien. | Bild: ABDULAZIZ KETAZ / AFP

Idlib könnte den Preis zahlen

Ein weiterer Verlierer der jüngsten Vereinbarungen könnten die von Ankara gegen Assad unterstützten Rebellen und Dschihadisten in Idlib sein. Denn im Gegenzug für die Hilfe Russlands gegen die YPG-Miliz könnte die Türkei zugestimmt haben, die Augen vor einer Offensive der syrischen Regierungstruppen auf die letzte Rebellenbastion Idlib zu verschließen, wie Kamel erläutert. Ohne die politische und militärische Unterstützung Ankaras würden die Rebellen deutlich geschwächt. (AFP)