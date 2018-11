Eine Illusion sollte man zertrümmern: Jene nämlich, dass es den Forschern in China um das Wohl der Menschheit geht, wenn sie Schwachstellen am Erbgut reparieren. Unter diesem hochtrabenden Etikett wird Manipulation im Feinbereich verkauft, um Kritiker gnädig zu stimmen. Dabei geht es im Kern um zweierlei: die Selbstüberschätzung einzelner medizinischer Anbieter – und deren grenzenlose Habgier.

Selbst für die Verhältnisse in China, wo man forschungspolitisch nicht zimperlich ist, hat es He Jeiankui übertrieben. Seine Universität in Shenzen distanziert sich bereits von ihrem Zögling. Professor He hat dort studiert und sein Wissen später in Kalifornien erweitert. Nun hantiert er auf eigene Faust in seinem privaten Labor. Eines Tages wird er dort seine Technik wohl gewinnbringend anwenden und Babys nach Maß programmieren wollen. Sie werden nicht nur mit Resistenzen gegen lästige Krankheiten ausgerüstet. Noch attraktiver ist der optische Markt. Zum Beispiel blonde Asiaten mit Schuhgröße 45. Oder Asiatinnen mit bestimmtem Brustumfang. Diese Wünsche werden hoffnungsfrohe Eltern in der Zukunft teuer bezahlen.

In Deutschland sind derlei Experimente verboten. Nicht aber in China. Die menschenfeindlichen Revolutionen des 20. Jahrhunderts kamen das Land teuer zu stehen. Nun schiebt der verrückte Professor He eine neue Revolution an. Eine Folge wird ein eugenischer Rassismus sein – ausgeübt von Kreaturen, die schön, stark und überklug durchs Leben gehen. Grauenhaft.



