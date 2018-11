Lübeck Auftakt für Kandidaten-Schau der CDU - Merz erwartet faires Rennen

Kramp-Karrenbauer, Merz oder doch Spahn? Die CDU steuert mit ganz unterschiedlichen Bewerbern die Nach-Merkel-Zeit an der Parteispitze an. Den ersten Eindruck können sich die Mitglieder im Norden machen. Die Serie von acht Regionalkonferenzen beginnt an diesem Donnerstagabend in Lübeck.