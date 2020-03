Warum nicht gleich so? Die Staatskrise in Thüringen ist vorerst überstanden, der Linke Bodo Ramelow erneut Ministerpräsident. Der Plan, eine pragmatische Lösung zu finden, ist aufgegangen: Die Abgeordneten von CDU und FDP zeigten die notwendige Disziplin und enthielten sich in allen drei Wahlgängen. Damit wahrt die Unionsspitze in Berlin mit ihrer Warnung vor Rechts und Links ihr Gesicht, zugleich bleibt den Parteifreunden in Erfurt das Risiko einer Neuwahl erspart.

Noch wichtiger ist das Signal an die AfD. Seit Monaten versucht Landeschef Björn Höcke, die demokratischen Parteien vor sich herzutreiben und den Freistaat unregierbar zu machen. Im ersten Akt dieses Dramas gelang ihm dies mit bemerkenswertem taktischen Geschick. Im zweiten Akt geriet er seine Grenzen: So dämlich, für ihn heimlich eine Stimme abzuzwacken, war bei der CDU und der FDP dann doch keiner. Verspätet haben beide Parteien klargestellt, was sie schon vor vier Wochen hätten klarstellen müssen.