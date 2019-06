Mehrwertsteuer

Auf Hygieneartikel für Frauen, also Tampons, Binden und Menstruationstassen, fallen 19 Prozent Mehrwertsteuer an – dabei sollen wichtige Güter des täglichen Bedarfs eigentlich mit dem reduzierten Satz von 7 Prozent besteuert werden. Letzlich zahlt man für Kaviar, Schnittblumen und Kunstgegenstände so weniger Steuern als für Hygieneartikel, auf die Frauen im Alltag angewiesen sind. (dpa)