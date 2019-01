Seit Freitag jagte Deutschland ein Phantom. Es war die Suche nach mutmaßlichen Tätern, einer Organisation, die nach einer Datenattacke Halbwichtiges und Privates über Politiker im Internet entblättert hat. Jetzt die geradezu bizarre Auflösung.

Gelebtes Klischee

Wohl war es ein Einzeltäter, der die Datenlecks gebohrt hat. Und was für ein scheinbar harmloser: Ein 20-Jähriger, der noch zur Schule geht, bei den Eltern in seinem Zimmer hockt und in hunderten, tausenden Stunden Kleinstarbeit alte Handynummern und Urlaubsbilder aus privaten Daten Prominenter gefrickelt hat.

Ein Nerd soll er sein, ein Einzelgänger. Klar kann man sich jetzt lustig machen, bei so viel gelebtem Klischee. Man kann sich vorstellen, wie sich der offensichtlich noch nicht wirklich im Erwachsenenleben angekommene Kerl bei heruntergelassenen Rollläden in seinem Kämmerlein sitzt. Wie er mit Energy-Drink und halbaufgegessener Fertigpizza vor sich ein Familienbild von extra3-Moderator Christian Ehring anschaut und seinen 15 Minuten Ruhm entgegenfiebert.

Unglaubwürdig und beunruhigend

Doch es bleibt ein sehr ernster Kern. Nach ersten Erkenntnissen konnte der Nachwuchs-Datendieb die gehackten Prominenten und Politiker einfach nicht leiden. Deren (meist eher linken oder zumindest demokratischen) politischen Ansichten nervten ihn. Die lapidare Begründung, die AfD habe er nur deswegen nicht gehackt, weil er sie einfach "nicht auf dem Schirm hatte", ist deswegen völlig unglaubwürdig.

Was bleibt, ist ein laut schrillendes Alarmsignal: Wenn ein Stubenhocker, der sich im Selbststudium ein paar Fähigkeiten angelernt hat und – Stand jetzt – alleine handelte, einigermaßen mühelos unsere Eliten hacken kann – was ist das dann erst den Geheimdiensten und Firmen möglich, die sich darauf spezialisiert haben? Die unfassbare PC-Ressourcen nutzen können, die hunderte hochausgebildete IT-Experten haben? Vielleicht kann sich das nun endlich jeder vorstellen.