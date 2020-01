Alexander Gauland prangert gerne an – die Missstände in Deutschland, die angeblich korrupten Traditionsparteien und ihre Politiker. Doch nun steht der Bundestagsfraktionsvorsitzende selbst am Pranger. Der Vorwurf der Steuerhinterziehung hat einen faden Beigeschmack bei diesem Mann, der die AfD immer wieder als Vorzeigepartei im Politgeschäft darstellt.

Innerer Kampf und äußere Wunden

Dabei ist er nicht der erste AfD-Bundestagsabgeordnete, dessen Immunität aufgehoben wurde, um Ermittlungen einleiten zu können. Gegen die Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel und weitere AfD-Mitglieder wird nach wie vor wegen illegaler Parteispenden ermittelt.

Bundessprecher Jörg Meuthen soll illegale Wahlkampfspenden erhalten haben, gegen die deftige Geldstrafe der Bundestagsverwaltung geht die AfD derzeit gerichtlich vor. Parteiintern hat die AfD mit Austritten zu kämpfen, der rechte Flügel wird für manche zu dominant. Gauland sollte die Partei zusammenhalten. Das wird nun ungleich schwieriger.