Um wie viel Geld es geht, will die Staatsanwaltschaft Frankfurt dem SÜDKURIER auf Anfrage nicht mitteilen – „aus Gründen des Steuergeheimnisses„. Die Ermittlungsbehörde bestätigte den Verdacht der Steuerhinterziehung gegen Alexander Gauland, den Bundestagsfraktionschef der AfD.

Meinung Gaulands Doppelmoral – darum macht sich der AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende unglaubwürdig von Mirjam Moll Das könnte Sie auch interessieren

Die Durchsuchung in Gaulands Haus in Potsdam hielt die Staatsanwaltschaft „zur Auffindung von Beweismitteln“ für angemessen, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen: „Es gibt im Übrigen auch keine bestimmte Summe, die hinterzogen sein muss, um durchsuchen zu können“, ergänzte die Sprecherin. Zuvor hatte der Bundestag die Immunität des Abgeordneten aufgehoben, um Ermittlungen zu ermöglichen.

AfD hält Verfahren für unverhältnismäßig

Bei der AfD sieht man das anders. Bundestagsfraktionssprecher Christian Lüth verurteilte das Verfahren scharf: „Das Ermittlungsverfahren und die Ermittlungsmaßnahmen erachten wir als ungerechtfertigt und unverhältnismäßig.“ Auf Nachfrage des SÜDKURIER reagierte das Brüsseler Büro von Jörg Meuthen, dem Bundessprecher der AfD, der auch einen Sitz im Europäischen Parlament innehat, ähnlich.

Meuthen stelle sich ganz hinter die Erklärung Lüths, betonte dessen Sprecher am Telefon, der im Auftrag von Meuthen ausrichtete: „In Deutschland gilt für jeden erst einmal die Unschuldsvermutung, auch für Herrn Gauland.“ Doch die Staatsanwaltschaft muss einen hinreichenden Verdacht haben, um einen Durchsuchungsbericht beim zuständigen Amtsgericht zu erwirken.

Fünfstellige Summe steht im Raum

Im Raum steht nach Angaben Lüths eine Summe im fünfstelligen Bereich und mögliche Fehler bei der gemeinsamen Veranlagung mit seiner Frau. Gauland lebe demzufolge seit Jahren mit seiner Partnerin in Potsdam zusammen, sei aber noch mit seiner Ehefrau verheiratet, die ihn Frankfurt wohnt.

AfD-Spitze immer wieder im Fokus von Ermittlungen

Gauland setzt die Liste von AfD-Politikern fort, gegen die ermittelt wird. Im Zuge der Spendenaffäre um die Überlinger Bundestagsabgeordnete Alice Weidel wurde auch die Immunität Weidels sowie weiterer AfD-Mitglieder aufgehoben, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Konstanz laufen nach wie vor.

Alice Weidel (l), Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, und Alexander Gauland (r), Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, begrüßen sich zu Beginn einer Sitzung des Deutschen Bundestages im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes. | Bild: Gregor Fischer

In der Affäre geht es um anonyme Spenden aus der Schweiz über 130 000 Euro, die 2017 über ein Pharmaunternehmen in Tranchen an Weidels AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen wurde. Die Spenden wurden erst Monate später zurücküberwiesen. Strohmannspenden sind illegal, bei Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland gilt eine Deckelung von 1000 Euro.

Meuthen klagt gegen Bundestagsverwaltung

Spendenaffären stricken sich auch um den AfD-Europaabgeordneten Guido Reil und Bundessprecher Meuthen. Die AfD erhob deshalb Klage gegen die Bundestagsverwaltung, die eine Strafe in Höhe von 270 000 Euro wegen illegaler Parteispenden verhängt hatte: Meuthen erklärte, es habe „zwar Unterstützungsleistungen, aber eben gerade keine Parteispenden gegeben“.

Gauland selbst hält sich bedeckt: Er lässt die Anfrage dieser Zeitung bis Redaktionsschluss unbeantwortet.