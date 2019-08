Seine Eltern kann sich niemand aussuchen. Auch Dorothea Gauland nicht. Die 36 Jahre alte evangelische Theologin ist die Tochter des führenden AfD-Politikers Alexander Gauland. Beide vertreten Meinungen, die sehr weit auseinander liegen. Sie arbeitet als ordinierte Pastorin der Landeskirche in Hessen und hat sich auch in der Flüchtlingsfrage stark engagiert. Dieselbe Frage bewegt auch ihren Vater, aber mit einer anderen Stoßrichtung: gegen Flüchtlinge, gegen Einwanderung und für eine Politik, die auf Abschottung und Abgrenzung zielt.

Religionen unter Verdacht

Seit Anfang August versieht Dorothea Gauland ein neues Amt, das den krassen Unterschied deutlich macht. Nach einigen Jahren als Gemeindepfarrerin, unter anderem in Rüsselsheim, wird sie in Mainz für Ökumene und interreligiösen Dialog zuständig sein. Gerade letzteres ist ihrem Vater ein Dorn im Auge, da der Dialog doch voraussetzt, dass Menschen mit anderer Religion einreisen dürfen. Die Pastorin geht da weiter: Christen, Muslime und Juden sollen in der Gesellschaft gleichberechtigt sein. Mit hörbarer Spitze gegen die Partei ihres Vaters wird sie beim Pressedienst epd so zitiert: „Wenn Angehörige einer Religion sofort unter Verdacht geraten, auch, wenn nichts gegen sie vorliegt, dann ist das gesellschaftlich sehr kontraproduktiv.“

Kein Kommentar

Zu den politischen Ansichten des Fraktionschefs im Bundestag äußert sie sich heute nicht mehr. Zwischen den beiden ist das meiste bereits gesagt. Auch über die private Beziehung vermeidet sie jeden Kommentar.

Die Distanz zwischen beiden wurde vor drei Jahren deutlich, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Dorothea Gauland nahm damals einen Eritreer bei sich auf. Währenddessen warnte ihr Vater vor ungebremster Zuwanderung. Tatsächlich konnte der AfD nichts Besseres passieren, schienen die Ereignisse doch alles zu bestätigten, was die AfD schon immer zu wissen glaubte.

Werte, kein Bollwerk

Der Vater ist nach wie vor Mitglied der Kirche. Der gebürtige Chemnitzer zählt heute zu den maßgeblichen AfD-Politikern; innerhalb der Bewegung wird er inzwischen zu den Gemäßigten gerechnet. Zur Kirche hört man in der AfD verschiedene Töne, die nicht harmonieren. In mancher Rede wird das Christentum aufs Podest gehoben und als Bollwerk gegen den Islam aufgebaut. Doch immer mehr AfD-Vertreter gehen auf Distanz zu christlichen Werten, die nicht als Festungen gedacht sind sondern als offene Türen. „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen,“ heißt es beim Evangelisten Matthäus.