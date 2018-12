von Stefan Lange, Berlin

Andere Staaten sind Deutschland bei der Digitalisierung weit voraus. Hierzulande verzettelt man sich stattdessen in ewigen Debatten und am Ende des Tages wird stets mit dem Grundgesetz gewedelt. Einige Ministerpräsidenten monieren, dass finanzielle Hilfen des Bundes von einer 50-prozentigen Beteiligung des jeweiligen Landes begleitet werden müssen. Sie erwecken den Eindruck, der Staat wolle sich in ihre Angelegenheiten mischen.

Das Gegenteil ist laut Gesetzentwurf der Fall. Denn die geplante Grundgesetzänderung soll Beteiligungen des Bundes an Investitionen in den Kommunen erleichtern. Zumal das neue Gesetz nicht nur die Digitalisierung betrifft, sondern auch finanzielle Verbesserungen beim sozialen Wohnungsbau und beim ÖPNV bringen wird.

Bildung ist grundsätzlich zwar Ländersache. Doch wenn die Schüler in der digitalen Bildung aufholen sollen, ist es dringend an der Zeit, den Widerstand aufzugeben und den Bund helfen zu lassen.