Salem – In den kommenden Tagen lohnt sich ein Blick zum Himmel. Wer Glück hat, sieht große Gruppen an Störchen, die sich über Bodensee, Baar oder Hochrhein sammeln und Richtung Süden abziehen. Über 200 Störche machen sich allein am Affenberg bei Salem bereit, um die einige tausend Kilometer lange Reise anzutreten. Wie auf ein geheimes Kommando erheben sie sich, kreisen, warten und fliegen dann im Verband ab. Ein faszinierendes Schauspiel, das einer im Lauf der Evolution eingeübten Navigation folgt.

Das Wetter ist derzeit ideal, berichtet Roland Hilgartner, Biologe in Salem. Während die Hitze den Menschen plagt, blühen die fliegenden Rotfüße erst recht auf. Die Hochdrucklage garantiert jene Thermik, mit deren Unterstützung die Störche bequem fliegen können. Sie segeln, sobald sie die richtige Höhe erreicht haben. Sie bewegen sich im Idealfall auf einer Höhe von 2000 bis 3000 Meter. Sobald sie diese erreicht haben, hängen sie sich in die Thermik ein und lassen sich treiben.

Erst Junge, dann Alte

In zwei Schüben bewegen sich die großen Vögel. Zunächst sammeln sich die Jungtiere im Lauf dieser Tage. Sie wurden im Frühjahr erst geboren und fliegen zum ersten Mal Richtung Alpen. Die Altstörche dürften sich dann Anfang September aufmachen. Sie wählen den späten Zeitpunkt, da sie von der Aufzucht der Jungen noch geschwächt sind und jeden Futter- und Ruhetag in Baden-Württemberg mitnehmen wollen. Außerdem

In Salem als der größten Storchenkolonie im Land wurden sie in den vergangenen sechs Monaten gut gehalten. Roland Hilgartner und seine Mitarbeiter füttern zu. 200 junge Tiere haben sie 2018 beringt. Damit wollen die Biologen erfahren, welchen Weg die Tiere nehmen und wo sie bleiben. "Anhand der Beringung erfahren wir, wo sie künftig die Population stärken", berichtet Hilgartner. Die meisten jungen Vögel kommen nicht zurück, sondern quartieren sich 2019 in anderen Orten ein. Deren Eltern dagegen sind Stammgäste in Salem. Sie kehren im Frühjahr zurück, wenn sie die lange Reise überleben.

Schließlich überfliegen die Scharen genügend Habitate. Sie kommen auf jeden Fall über Spanien. Beliebt für einen Zwischenrast sind große Mülldeponien dort, die von den Seglern auch nach Nahrung abgesucht werden. Dort seien sie auch großen Gefahren ausgesetzt, berichtet Hilgartner. Einige Tiere bleiben in Südeuropa, andere fliegen weiter über Gibraltar die Länder Westafrikas an. Mali und Senegal sind bewährte Winterlager.

Die Hitze des Sommers hat den Störchen nicht geschadet. Zwar erwiesen sich die ausgetrockneten Felder in diesem Jahr als ungeeignet für die Futtersuche. Doch können sich diese Vögel aus anderen Quellen behelfen. Alles, was da kreucht und fleucht, packt der Storch mit seinem großen Schnabel. Er kann nach Einschätzung der Ornithologen gut ausweichen, wenn es um die Ernährung ging.

Der Storch gehört wieder zum gewohnten Bild. Über vielen Dörfern hausen sie zuverlässig, oft unterstützt von Nisthilfen auf Dächern. Das war nicht immer so. In den 70er Jahren genoss das stolze Tier Seltenheitswert. Gerade einmal 15 Paare zählten verzweifelte Experten in ganz Baden-Württemberg. Die moderne Landwirtschaft hätte dem Meister Adebar fast den Garaus gemacht, weil sie seine Nischen zerstörte. Sein bevorzugter Lebensraum sind feuchte, extensiv bewirtschaftete Wiesen, die es damals kaum mehr gab. Dann wurde umgesteuert und der Storch gezielt gefüttert und gepflegt. Der Affenberg bei Salem heißt zwar Affenberg, doch origineller als die Primaten sind die Störche, die dort im wilden Dutzend auf den Dächern klappern und flattern. Die Mühen zur Rettung des Tiers haben sich offenbar gelohnt.

.So wurden die 200 Jungstörche in der Storchenstation Salem in diesem Frühjahr beringt.

Der Kinderbringer Bis heute werden Störche aus Sperrholz oder Pappe gebastelt und vor ein Haus gestellt, wenn sich dort Nachwuchs einstellt. Doch wie kommt das Tier zu seinem Job als fliegende Wiege? Der Storch überwintert im Süden und fliegt im Frühjahr zurück – das macht ihn scheinbar zum idealen Boten für kommendes Glück. Da er groß genug ist, traut man ihm und seinem Schnabel auch zu, dass er ein Baby mit sieben Pfund Gewicht transportieren kann. Andere Zugvögel schafften das nicht. Im Übrigen hat er eine große Klappe und kann die die frohe Kunde überall im Lande erzählen. (uli)

