von Friedemann Diederichs, USA

Ein Präsident, der sich im Krieg mit den Medien, den Geheimdiensten, der Justiz und der Opposition nebst deren Wählern sieht. Der eigene Fehler ausschließt und in jedem Vorwurf eine Erfindung seiner Feinde sieht. Das war Richard Nixon während des Watergate-Skandals, der ihn am Ende zum Rücktritt zwang. Und das ist derzeit Donald Trump, der dem Rest der Welt immer noch weismachen will, dass er nichts falsch gemacht hat.

Trotzdem spürt man allmählich die innere Panik, in der sich Donald Trump befinden muss. Dabei wäre es einfach, das Thema zu beenden, wenn der Präsident einfach nur die Wahrheit sagen und die Zahlungen an seine Gespielinnen einräumen würde. Alle Gedankenspiele der Demokraten an eine Amtsenthebung liefen in diesem Fall ins Leere. Doch diesen Ausweg sieht Trump nicht. Stattdessen setzt er auf Vernebelung und Vertuschung. Über diese Taktik stolperte einst Richard Nixon – auch, weil er die Macht einer unabhängig agierenden Justiz unterschätzte.

