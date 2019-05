von Katrin Pribyl, London

Großbritanniens Premierministerin Theresa May mag in den vergangenen Jahren eine Verlängerung ihrer Amtszeit nach der nächsten erzwungen haben, doch selbst für die Meisterin des Spiels auf Zeit hat nun das Endgame begonnen, wie die Briten es nennen. Die Frage ist, ob sie das auch zeitnah anerkennt. Noch klammert sich May an die Macht wie eine Ertrinkende auf offener See an ein Stück Treibgut, während die Rettungsboote sich immer weiter entfernen. Das hat etwas von Verzweiflung, ist Mays Rückzug angesichts ihres Autoritätsverlusts doch unausweichlich.

Ihr fast schon stures Verhalten dient niemandem im Land, wo ohnehin bereits Chaos herrscht – hauptsächlich verursacht von den Konservativen, die nun vor den Augen der Nation einen Zusammenbruch erleiden. Und das ausgerechnet am Tag der Europawahl. Das ist selbst für das an außergewöhnliche Zeiten gewohnte Königreich außergewöhnlich. Aber die krachende Wahlniederlage haben die Tories bereits einkalkuliert.