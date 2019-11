Die SPD ist mehr als alle anderen Parteien mit der deutschen Geschichte verbunden. 156 Jahre Sozialdemokratie stehen für eineinhalb Jahrhunderte deutscher Geschichte. Auf den sozialdemokratischen Grundwerten von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität beruhen weite Teile des heutigen Gesellschaftsvertrags der Bundesrepublik. Der erbitterte Kampf der Sozialisten und Arbeiter, die sich später zu den Sozialdemokraten zusammenschlossen, zunächst gegen den Obrigkeitsstaat im Kaiserreich, für Arbeiter- und Frauenrechte, später gegen Verfolgung durch die Nazis und im Widerstand sind Meilensteine deutscher Geschichte. Ebenso wie die neue Ostpolitik unter dem SPD-Kanzler Willy Brandt nach dem Kalten Krieg zwischen Ost und West. Ohne die SPD hätte die Republik ein weniger menschliches Gesicht. Sie hat allen Grund, stolz auf ihre Geschichte zu sein, und die Bundesrepublik allen Grund, stolz auf eine solche Partei zu sein. Solidarität wird wieder viel wichtiger werden, als uns allen lieb ist. Mindestlohn, Grundrente, Mietpreisbremse, Rente mit 63 – ohne die SPD in der Bundesregierung gäbe es diese und andere Beschlüsse nicht, die in erster Linie der klassischen Arbeitnehmerschaft, Geringverdienern und den Schwächeren der Gesellschaft zugutekommen. Rutscht Deutschland tatsächlich in einen Wirtschaftabschwung hinein und ist individueller Wohlstand plötzlich gefährdet, ist eine Partei, die für eine starke solidarische Gemeinschaft und einen starken Sozialstaat einsteht, wichtiger denn je. Als Partei des gesellschaftlichen Aufstiegs. Der SPD ist die Verbesserung der Lebensverhältnisse einer breiten Bevölkerungsschicht über Jahrzehnte hinweg zu verdanken. Sie hat der klassischen Arbeiterschaft zu Bildungschancen und sozialem Aufstieg verholfen. Biografien wie die des Alt-Kanzlers Gerhard Schröder – Arbeiterkind, Volksschule, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, Studium als Stipendiat, Politikkarriere, Ministerpräsident und schließlich ins Bundeskanzleramt – sind klassische SPD-Aufstiegsbiografien. Gleiche Bildungschancen für alle sind in Deutschland aber nach wie vor längst keine Realität. In keinem anderen europäischen Land ist der künftige soziale Status von Kindern so an den der Eltern gekoppelt wie in Deutschland – keine andere Partei bekämpft das so entschieden wie die SPD. Die SPD ist eine klassisch europäische Partei. Anders als in Deutschland sind die Sozialdemokraten in Europa eine Macht. Die internationale Solidarität ist mehr als ein Schlagwort im EU-Parlament. Sie gehört zur DNA der Sozialdemokratie. Je stärker der neue Nationalismus einzelner Staaten den Zusammenhalt der EU gefährdet, desto wichtiger ist eine politische Kraft im EU-Parlament, die sich über nationale Grenzen hinaus einer großen, zeitlosen Idee verpflichtet fühlt. Als Garant gegen Langeweile. Die SPD bietet immer wieder großes Drama. In welcher Regierungspartei hielten sich zuvor schon jemals 17 Bewerber, zum Großteil aus der zweiten oder dritten Reihe, für geeignet, den Vorsitz zu

übernehmen? Zugegeben: An der genüsslich geübten Selbstzerfleischung und öffentlichen Beschädigung von Spitzenleuten aus den eigenen Reihen hatten nicht einmal mehr SPD-Gegner am Ende so richtig Freude. Dennoch: Die Genossen sorgen dafür, dass es im stromlinienförmigen Politikbetrieb nicht langweilig wird.

Politik Das müssen Sie zur Grundrente wissen Das könnte Sie auch interessieren