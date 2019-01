Es war ein neuer Vorfall und er produzierte einen alten Reflex: Nach den gewalttätigen Übergriffen durch junge Asylbewerber in Amberg wurden vielerorts in Deutschland sofort schärfere Gesetze gegen kriminelle Flüchtlinge gefordert. Ausländerfeindliche Hardliner sahen sich durch Äußerungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer gestützt, der sich in einem Zeitungsinterview für schärfere Gesetze aussprach. Doch den Aufgeregten im Land sei die genaue Lektüre des Interviews empfohlen. Seehofer will Gesetze nämlich nur dort ändern, wo die vorhandenen nicht ausreichen. Und damit macht der CSU-Politiker seinen Job.

Die Erfahrung zeigt, dass sich Vorfälle wie in Amberg und damit auch Forderungen nach schärferen Abschiebe-Regeln wiederholen werden. Die Politik muss Antworten liefern, zum Beispiel in Form von klar definierten Gesetzen, damit sich die Debatten nicht unkontrolliert zuspitzen. Das wäre fatal. Allein schon deshalb, weil die meisten Asylbewerber friedlich in Deutschland leben.