Wochenlang Sonne oder Regen: Wenn sich solche Wetterlagen im Sommer auf der Nordhalbkugel festsetzen, können daraus Extreme werden. Hitzewellen können zu Dürren oder Waldbränden und anhaltende Regenfälle zu Überschwemmungen führen, wie das Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) am Montag berichtete.

Ein Extrem des Extrems

Die Experten nennen das Phänomen „extreme Extreme“. Ursache sind wahrscheinlich menschengemachte Veränderungen der hoch oben im Himmel zirkulierenden Luftströme. Der aktuelle Sommer ist den Wissenschaftlern zufolge ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sich sogenannte Blockadewetterlagen auswirken können.

Anhaltend heiße und trockene Bedingungen in Westeuropa, Russland und Teilen der USA bedrohen teilweise Ernteerträge in diesen für die ganze Welt wichtigen Kornkammern.

Zirkulationsmuster von Luftströmen verändert sich

Für eine in der Zeitschrift „Nature Communications“ veröffentlichte Studie analysierte ein internationales Wissenschaftlerteam bisherige Untersuchungen zu dem Thema. Ihr Augenmerk richteten die Forscher vor allem auf den Einfluss der übermäßigen Erwärmung der Arktis, die durch Treibhausgase aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht wird.

Rauch steigt vom RWE-Braunkohlekraftwerk Niederaussem bei Bergheim in die Höhe. | Bild: Oliver Berg

Den Forschern zufolge häufen sich die Belege, dass dadurch wahrscheinlich die Zirkulationsmuster von Luftströmen hoch oben im Himmel zeitweilig verändert werden. Diese wiederum beeinflussen lokal und regional das Wetter – mit manchmal verheerenden Auswirkungen am Boden.

Brandgefahr erhöht sich

Dies zeigte sich unter anderem bei einem verheerenden Waldbrand 2016 in Kanada. Dem Brand ging tatsächlich ein Stocken einer bestimmten Art von Luftströmen in der Region voraus, wie die Forscher in einer weiteren Studie im Fachblatt „Scientific Reports“ berichteten.

Mai 2016: Die Schäden nach dem schweren Waldbrand in Kanada sind verheerend. | Bild: Government Of Alberta/Chris Schw

In Kombination mit einem sehr starken El-Niño-Ereignis begünstigte dies ungewöhnlich trockene und hohe Temperaturen am Boden, dadurch erhöhte sich die Brandgefahr in dieser Region. Es dauerte damals zwei Monate, bis die Feuerwehrleute das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen konnten.

Mensch bringt durch sein Handeln gewaltige Windströme durcheinander

„Riesige Luftströme umkreisen unsere Erde in der oberen Troposphäre – wir sprechen von planetaren Wellen“, erklärte Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. „Jetzt häufen sich die Beweise, dass die Menschheit diese gewaltigen Windströmungen durcheinander bringt.“

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans Joachim Schellnhuber, sieht mehr und mehr Beweise, dass der Mensch die großen Luftströme durcheinander bringt. | Bild: Bernd Settnik

Angeheizt von den menschgemachten Treibhausgasemissionen werden demnach die natürlichen Zirkulationsmuster wahrscheinlich von der globalen Erwärmung verzerrt. Normalerweise schwingen die Wellen, die Ketten von Hoch- und Tiefdruckgebieten transportieren, von West nach Ost zwischen dem Äquator und dem Nordpol. Verlangsamen sie sich, bleibt das Wetter in einer bestimmten Region hängen, und es kommt zu den genannten Extremen. (dpa/AFP)

