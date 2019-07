Der gute alte Michael Jackson hat es schon gewusst: „Wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst, schau dich selbst an und verändere etwas.“ Zugegeben, auf Englisch klingt die Songzeile aus „Man in the Mirror“ schmissiger. Und ja, der King of Pop konnte diese Aussage für sein eigenes Leben kaum in Anspruch nehmen. Was ihren Wahrheitsgehalt um nichts schmälert.

Es geht ums große Ganze

Im Lebensgefühl der Zehnerjahre dieses Jahrtausends jedenfalls ist die Zeile voll angekommen. Gut zu leben im Sinne von nachhaltig, dieses Ziel verfolgen heute immer mehr Menschen. Oder vielleicht war das auch schon immer so, nur war das Thema Klimawandel noch nicht so präsent. Jedenfalls will man selbst den Unterschied machen. Es geht schließlich ums große Ganze: die Umwelt, das Klima, die Erde, die Menschheit. Und es demonstrieren ja beileibe nicht nur Jugendliche, auch Eltern und Großeltern stellen ihr Waschmittel aus geraspelter Kernseife her, um eine weitere Plastikflasche einzusparen; kaufen fair Gehandeltes, packen die Vesperbrote in Tupper (oder besser noch in Glas-Becher) ein; nehmen tagelange Zugfahrten auf sich, um den Urlaubsort nicht mit dem Flieger ansteuern zu müssen. Und und und. Wenn schon die Politik nicht handelt, dann wollen sie wenigstens selbst das Richtige tun. Das kann nicht falsch sein. Effektiver wäre allerdings eine politische Steuerung des Themas. Nur, wer will darauf noch warten?

Der Begriff Flugscham ist deshalb auf dem besten Weg, zum Wort des Jahres zu avancieren. Unser Bundesverkehrsminister würde ihn freilich eher in der Kategorie „Unwort“ einsortieren. CSU-Mann Andreas Scheuer scheint einer der Menschen zu sein, denen das Konzept vom guten Leben nichts sagt. Von Flugscham hält er nichts, machte er jüngst deutlich. Dabei steht der Mann an den Schalthebeln der Macht, wenn es darum geht, Deutschland in die Zukunft zu steuern. Und wo stünde da in diesen Tagen mehr auf dem Spiel als beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur? Andererseits wundert es einen nicht, dass dort wenig fortschrittliche Ansichten vorherrschen: Was kann man schon von einem Ministerium erwarten, das sehenden Auges in den Diesel-Skandal gefahren ist? Das es nicht schafft, ein ernstzunehmendes E-Ladenetz auf den Weg zu bringen?

Übers Wochenende nach Barcelona

Darauf zu setzen, dass von diesem Ministerium die entscheidenden Impulse in Sachen Nachhaltigkeit ausgehen, ist ungefähr so, wie wenn man mit 40 noch an den Weihnachtsmann glaubt. Immerhin machen sich nun ein paar andere Gedanken. So will die CDU die Pendlerpauschale ökologisch gerechter gestalten: Belohnt werden sollen diejenigen, die ihre Fahrten zur Arbeit mit dem Zug erledigen oder in Fahrgemeinschaften unterwegs sind. Gar keine schlechte Idee, mit der man sich dennoch einige Feinde machen wird in der immer größer werdenden Schar von Pendlern. Aber ist das nicht bei allen Versuchen der Fall, die unser Klimaproblem ernsthaft angehen? Schließlich stellt die Erderwärmung unseren gesamten Lebensstil in Frage.

Das Klima bittet zur Kasse

Auch der Vorschlag der Grünen wird nicht bei allen gut ankommen: Flüge, die Klimakiller schlechthin, sollen durch Steuern verteuert werden und im Gegenzug sollen die Bahnpreise gesenkt werden. Dabei hatten wir Reiseweltmeister uns doch daran gewöhnt, übers Wochenende zum Schnäppchenpreis nach Barcelona zu jetten – schicker und billiger als ein Kurztrip mit der Bahn nach Bamberg. Dass das ein Irrsinn ist, haben wir eigentlich immer schon gewusst. Letztlich führt kein Weg an der Besteuerung von Klimaschädlichkeit vorbei: Es muss in die Mobilität eingepreist werden, was ansonsten an Spätfolgen auf uns zurollt. Womöglich können wir uns dann nur noch eine Flugreise in zwei Jahren leisten. Na und? Mittel gegen den Klimawandel gibt es nicht umsonst. Ansonsten bittet uns irgendwann das Klima zur Kasse.