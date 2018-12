Die Suche nach dem flüchtigen Attentäter von Straßburg geht weiter. In Straßburg liefen mehrere Polizeioperationen auf der fieberhaften Suche nach dem immer noch flüchtigen, inzwischen öffentlich gesuchten Chérif Chekatt. Auf deutscher Seite hat die Bundesanwaltschaft inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe sagte dem SÜDKURIER, das Verfahren sei "wegen der besonderen Bedeutung des Falls" eingeleitet worden. Gemeint ist der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt, der auf deutscher Seite dunkle Erinnerungen an das Attentat auf den Breitscheidplatz in Berlin weckt.

Rein rechtlich ist die Bundesanwaltschaft nach den Vorgaben des Strafgesetzbuches aber ohnehin zu parallelen Ermittlungen verpflichtet: Sobald im Ausland begangene Straftaten durch Deutsche begangen wurden oder bei denen Deutsche Opfer einer (versuchten) Straftat sind, muss die Bundesbehörde sich einschalten. Federführend bei den Ermittlungen zum Straßburger Fall bleiben aber die französischen Ermittler, betonte der Sprecher. Sollte der Täter gefasst und der Fall zur Verhandlung gebracht werden, geschieht auch das auf französischer Seite.

Auch das Land Baden-Württemberg unterstützt die französischen Fahnder wo möglich. Die Bundespolizei im Land koordiniere die Zusammenarbeit zum aktuellen Fall zentral über das Lagezentrum in Kehl, sagte Sprecher Renato Gigliotti dem SÜDKURIER. Das Zentrum diene als "zentrale Drehscheibe für Daten- und Informationsaustausch. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Anschlags habe man das Lagezentrum zudem "verstärkt", genaue Zahlen konnte Gigliotti aber nicht nennen.

Am Donnerstagnachmittag blieb weiter unklar, wo sich der Attentäter aufhalten könnte. "Es gibt keinerlei Hinweise auf seinen Aufenthaltsort", sagte Gigliotti. Deshalb würden die Kontrollen auf beiden Seiten des Rheins auch fortgesetzt. Aber auch "abgesetzt" von den Grenzen suche die Landespolizei nach dem Tatverdächtigen. Sie nutze die sogenannte Schleierfahndung und kontrolliere Fahrzeuge und Personen auf Bundes- und Fernstraßen in Baden-Württemberg. Hinweise, die nach der Veröffentlichung des Fahndungsfotos eingangen seien, würden zudem geprüft. Bislang habe sich aber keiner der Hinweise bestätigt. So hatte eine Frau unweit von Bad Säckingen einen Anti-Terror-Einsatz der Kantonspolizei Aargau ausgelöst, weil sie geglaubt hatte, den Gesuchten in einem Zug gesehen zu haben, der im Schweizer Rheinfelden abfuhr. Der Mann konnte sich aber ausweisen.

Die deutsche Polizei rüstet derweil den Schutz für hiesige Weihnachtsmärkte auf. So zeigten Gigliotti zufolge Sicherheitskräfte eine stärkere Präsenz und Bewaffnung – die Beamten seien mit Maschinenpistolen ausgestattet und positionierten sich näher an den Veranstaltungsorten. Konkrete Hinweise, dass auch ein Attentat auf einen Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg geplant ist, gebe es aber nicht, versicherte der Sprecher des Innenministeriums. "Es gibt eine abstrakte hohe Gefährdungssituation, aber eine, mit der wir seit dem Breitscheidplatz umgehen müssen", sagte Gigliotti.