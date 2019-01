Wissen Sie, wie der Vorgänger von Jens Spahn hieß? Der CDU-Mann, der das Gesundheitsministerium so still wie ein Fotolabor führte? Er hieß Hermann Gröhe und wollte im Porzellanladen der nationalen Gesundheit möglichst wenig Lärm machen. Was ihm gelungen ist. Anders sein Nachfolger Jens Spahn. Der 39-Jährige wollte erst CDU-Chef werden, was fehlschlug. Nun besinnt er sich auf sein Ministerium und rüttelt dort an Tabus, an die seine Vorgänger nicht einmal zu denken wagten. Jüngster Vorstoß: Krankenkassen sollen in Zukunft das Fettabsaugen bei kranken Menschen bezahlen.

Nirgends erreicht der CDU-Mann so viele Menschen wie über die Gesundheit. Denn jeder wünscht für sich Wohlbefinden sowie eine robuste Psyche – und das bis ins hohe Alter. So gesehen tritt Spahn als Sachverwalter eines Millionenpublikums auf. Über das Amt kann er mehr Menschen erreichen als seine Kollegen im Kabinett, die sich mit Geheimdiensten oder Zinsen beschäftigen. In Wartezimmern und Reha-Kliniken liegt die Zukunft.

In Deutschland wird viel Geld für Ärzte, Medikamente und Krankenbetten ausgegeben. Täglich sind es mehr als eine Milliarde Euro, Tendenz steigend. Nicht nur die Kosten klettern, sondern auch die Ansprüche. Patienten sind heute kritischer. Sie sind besser denn je informiert oder glauben das mindestens, wenn sie ihrem Arzt halbgare Selbstdiagnosen präsentieren, die sie in den Tiefen des Internet ausgegraben haben. Die Halbgötter in Weiß, als die Ärzte früher agieren konnten, sind entzaubert. Sie haben es heute meist mit nüchternen Kunden zu tun.

Vor diesem Hintergrund rüttelt Jens Spahn an einem Pfeiler in den heiligen Hallen des Gesundheitswesens. Es es ist der Pfeiler der Selbstverwaltung, die sich im Gemeinsamen Ausschuss zusammenrauft. Ärzte, Spitäler und Krankenkassen sitzen an einem Tisch und entscheiden, welche Therapien anerkannt und damit bezahlt werden und welche nicht. So kommt dem Gremium eine zentrale Bedeutung zu. Als Wohlfahrtsausschuss entscheidet er auch über die Anerkennung von zahlreichen alternativen Heilmethoden. Bei einem Volumen von 400 Milliarden Euro jährlich geht es um viel Geld (2018). Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt für 2019 liegt bei 356 Milliarden Euro.

Konstruktionsbedingt agiert das Gremium statisch. Er bremst auch deshalb, weil die Vertreter der Schulmedizin dort stark vertreten sind. Dieses Korsett des Besitzstandwahrens will Spahn sprengen. Der Ressortchef entscheidet, welche Kunden aus den vollen Töpfen der Kassen bedient werden. Dafür ist er Gesundheitsminister mit politischem Auftrag und Mandat. Es ist verständlich, dass der Ausschuss wehklagt und mit ihm die Opposition. Karl Lauterbach, der ewige Oberarzt der SPD ohne Aussicht auf das Chefzimmer, akzeptiert den Eingriff des Ministers nicht. Dabei löst Spahn lediglich das Phlegma des Ausschusses, der die Entscheidung seit Jahren verschiebt. Wohlgemerkt, es geht nicht um kosmetische Eingriffe, sondern um Hilfe bei Fettverteilungsstörungen.

Wohltaten, was sonst?

Bleibt der Vorwurf, der ehrgeizige CDU-Minister wolle durch Wohltaten neue Wähler gewinnen. Nur, warum soll er keine Wohltaten verteilen? Das tun andere auch, genauer gesagt: Es ist Aufgabe aller Bundesminister, zum Wohl der Bevölkerung zu wirken. Das Geld dafür ist da, die Krankenkassen weisen seit Jahren satte Überschüsse aus. Auch der Bedarf ist vorhanden. Vielleicht bringt es den bisher allmächtigen Gemeinsamen Ausschuss dazu, bald mutiger zu entscheiden und neue Methoden zu genehmigen, wenn diese heilen oder lindern können. Die bisherige Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners dient vielleicht dem Frieden unter den drei beteiligten Blöcken – aber nicht unbedingt dem Kranken. Da ist es gut, wenn einer die Regeln des organisierten Stillstands durcheinander bringt und frische Zeitschriften ins Wartezimmer legt.



