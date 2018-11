Der Jubel hält sich zwar in Grenzen, dennoch herrscht auf deutscher Seite Optimismus: Frankreichs Präsident kündigt nun das Ende des Uraltreaktors in Fessenheim für 2020 an – das ist die neunte Verkündung in gleicher Sache binnen drei Jahren.

Frankreich tut sich schwer mit dem Abschalten des überalterten Atommeilers im Elsass: Es geht um Arbeitsplätze und um den Abschied von alten Gewohnheiten, in der sich die Atommacht Frankreich jahrzehntelang gesonnt hat. Und doch weckt die Ankündigung von Präsident Macron Hoffnungen auf eine Zeitenwende. Denn Fessenheim ist ein Baustein in der neuen Klimapolitik, die Paris jetzt entschlossen anpackt.

Unterstützung kommt dabei aus der Region. Denn Ziel für das strukturschwache Gebiet ist es, den Reaktor durch ein grenzüberschreitendes Gewerbegebiet zu ersetzen. So könnte schließlich gelingen, worauf allein ein Großteil der knapp 1 Million Menschen wartet, die in den Evakuierungszonen rund um das Kernkraftwerk wohnen.

