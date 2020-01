Stuttgart – Die FDP will weg von einer kleinteiligen Politik. „Bleiben wir frei. Denken wir groß“ steht auf der Leinwand, die sich auf der Bühne der Stuttgarter Oper befindet. Der Schriftzug ist eingebettet in einen Blick hinaus ins Weltall – freier geht es kaum. Parteichef Christian Lindner, dessen Bühnenpräsenz wegen der exorbitanten Projektion fast schon etwas leidet, will der FDP und deren rund 1300 Sympathisanten und Mitgliedern beim traditionellen Dreikönigstreffen den Weg in die Zukunft aufzeigen.

Lindner, der einen Tag später 41 Jahre alt wird, präsentiert sich rhetorisch wie immer überzeugend. Leidenschaft, Witz, Emotionen – der FDP-Politiker ist ein professioneller Redner. Seiner Partei empfiehlt er, künftige eine Alternative für enttäuschte SPD-Wähler zu sein. Diese habe sich schließlich „völlig abgekoppelt von den Interessen und Bedürfnissen der Mitte unseres Landes“, sagt er. Und der FDP gehe es um all „diejenigen, die es mit Fleiß, Einsatzbereitschaft und Sparsamkeit im Leben zu etwas bringen wollen“. Die Freien Demokraten wollten um eine breite Mitte werben, zu der Menschen zählten, „die gegenwärtig auf der Suche sind“. Und wer bei den Sozialdemokraten nicht mehr fündig wird, soll eben bei der FDP eine neue politische Heimat finden. So wie etwa der 70-jährige Florian Gerster, der früher Landesminister in Rheinland-Pfalz und Chef der Bundesagentur für Arbeit war. Mit 17 Jahren trat er schon in die SPD ein – und hat sich jetzt den Liberalen angeschlossen, wie Lindner verkündet. Er will ungewöhnliche Wege gehen – und ruft seine Partei dazu auf, am 30. April, also unmittelbar vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai, bundesweit „vor die Werkstore zu ziehen“, um mit Arbeitern ins Gespräch zu kommen.

Dabei wolle man auch diejenigen ansprechen, die sich der AfD zuwenden, weil sie mit der Politik der schwarz-roten Bundesregierung unzufrieden seien. Im Gegensatz zur AfD sei die FDP jedoch keine Protest-, sondern eine Gestaltungspartei. Daher böten die Liberalen „den politisch Heimatlosen eine Alternative zu den Rechtspopulisten.“

Generell seien die Freien Demokraten bereit, im Bund Regierungsverantwortung zu übernehmen. „Aber nur dann, wenn die Inhalte stimmen“, stellt er klar. Einführung der Bonpflicht oder Tempolimit auf Autobahnen? Lindner ruft seine Partei dazu auf, größer zu denken.

Schlappe für Theurer

Auf ihrem Landesparteitag am Sonntag in Fellbach macht bereits die Südwest-FDP ihre Ambitionen auf eine Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl 2021 deutlich. Die Freien Demokraten stellen dafür aber Bedingungen: Technologieoffenheit beim Transformationsprozess der Automobilindustrie, die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung – oder auch das Ende der Privilegierung der Gemeinschaftsschule, das sie zu erkennen meinen. In die Landtagswahl 2021 soll Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke die Südwest-FDP führen, offiziell ist seine Nominierung im Juni geplant.

Eine Schlappe muss Michael Theurer, Vorsitzender der Südwest-FDP, bei einem von ihm unterstützten Antrag hinnehmen. Ein Konzept zum Klimaschutz wird weitestgehend in der Abstimmung von den Delegierten abgelehnt. So kritisiert unter anderem eine Delegierte, ein solcher Antrag passe besser zu den Grünen. Der Mehrheit sind die ökologischen Ansätze zu planwirtschaftlich. Theurer nimm es mit Fassung: „Das kommt halt vor.“