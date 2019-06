In den USA würde man Niels Högel für 1275 Jahre hinter Gitter schicken. Dieses Strafmaß kann kein Mensch abbüßen, doch umschreibt die Riesenzahl die Schwere der Schuld. Niels Högel hat die Lebenszeit seiner Patienten willkürlich verkürzt.

Der falsche Retter

Er spritzte sie heimlich, um sie an den Rand des Todes zu führen. Dann reanimierte er, um sich später als Retter zu präsentieren. Das ging in mindestens 85 Fällen schief, 85 Patienten schickte er aus egoistischen Gründen in den Tod.

Den Beruf verraten

Seine Entschuldigung klingt wie ein zerfleddertes Formular. Selten hat jemand seinen Beruf derart verraten. Der Krankenpfleger war in Wahrheit ein Giftmischer mit kranken Phantasien. Niels Högel wird das Krankenhaus so schnell nicht wieder betreten. Aber er hinterlässt dort verbrannte Erde.

Justiz Patientenmörder Högel zu lebenslanger Haft verurteilt

Ein Schwarzes Schaf

Er schadet den Frauen und Männern, die auf der Station tadellos arbeiten, ohne dass sie in die Schlagzeilen rutschen. Der Profilneurotiker auf der Intensivstation ist die Ausnahme, nicht die Regel. Ein Schwarzes Schaf im weißen Kittel.