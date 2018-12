Sie ist keine Frau der lauten Töne, aber stets entschieden im Auftreten: Bundesjustizministerin Katarina Barley soll die SPD als Spitzenkandidatin in die Europawahl am 26. Mai führen. „Ich bin nicht so die Lautsprecherin“, aber Menschen auf Augenhöhe begegnen und sie ernst nehmen, „dass kann ich ganz gut“, sagte sie selbst in ihrer Bewerbungsrede. Mit dem Traumergebnis von 99 Prozent setzten sie die Delegierten am Sonntag auf Platz eins der Kandidatenliste.

Die 50-Jährige steht angesichts der aktuellen SPD-Umfragewerte vor einer großen Herausforderung. Sie habe sich die Bereitschaft zur Spitzenkandidatur „reiflich überlegt“, räumte sie auf der SPD-Europadelegiertenkonferenz ein, „auch weil ich das, was ich jetzt mache, sehr gerne mache“.

Kampf um die Zukunft Europas

Für den Kampf um die Zukunft Europas habe sie sich aber entschlossen, ihre „Komfortzone zu verlassen“. Das erwarte sie nun auch von anderen, denn „Europa steht an einem Scheideweg“, verwies Barley auf den Aufstieg von Rechtspopulisten in vielen EU-Staaten, den Brexit, aber auch grenzüberschreitende Herausforderungen wie den Klimaschutz.

Sie selbst sei „Europäerin vom Scheitel bis zur Sohle“, sagte die Tochter eines Briten und einer Deutschen, die vier Sprachen fließend spricht. Sie habe zwei Pässe, „den Vater meiner Kinder habe ich in Paris beim Erasmusstudium kennengelernt“, hob sie hervor, „mehr Europa geht nicht“. Es seien „unsere besten Leute, die wir nach vorne schicken“, sagte SPD-Chefin Andrea Nahles nach der Kür Barleys und ihres Ko-Spitzenkandidaten Udo Bullmann zum europäischen Spitzenduo.

Schreckt nicht davor zurück, klare Kante zu zeigen

So heikel die vor ihr liegende Mission auch ist – die ehemalige Richterin und erklärte Feministin hat in der großen Koalition gezeigt, dass sie nicht davor zurückschreckt, klare Kante zu zeigen: Barley stellte sich gegen den von der CDU geprägten Begriff des Asyltourismus ebenso wie gegen das von der Union so vehement verteidigte Werbeverbot für Abtreibungen. Und mit viel Beharrlichkeit sorgte sie dafür, dass die Geschädigten des VW-Dieselskandals noch vor Ablauf entsprechender Fristen von der Musterfeststellungsklage Gebrauch machen können.

Erst seit 2013 sitzt die Mutter zweier Kinder im Bundestag, Bekanntheit erlangte sie 2015: Nach zwei Jahren als Justiziarin der SPD-Fraktion holte sie der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel als Generalsekretärin in die Parteizentrale. Es gelang ihr dort allerdings nicht, die schon damals schwächelnde SPD aus dem Umfragetief zu holen. Auch Schwächen im Bundestagswahlkampf wurden ihr angekreidet.

Noch recht kurze, aber dafür umso beeindruckendere Karriere in der Politik

Wenige Monate vor der Bundestagswahl wurde die am 1968 in Köln geborene Barley 2017 dann überraschend ins Bundeskabinett berufen. Die Juristin sprang damals in die Bresche, als Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig kurzfristig als Ministerpräsidentin nach Mecklenburg-Vorpommern ging. Mit Bildung der neuen großen Koalition wechselte Barley an die Spitze des Justizressorts.

Auch ihre frühere juristische Tätigkeit weist sie als überzeugte Europäerin aus: Sie studierte Rechtswissenschaften in Marburg und Paris, und gehörte zu den ersten Studenten, die in den Genuss des europäischen Förderprogramms Erasmus kamen. 1998 promovierte sie über das Kommunalwahlrecht für Unionsbürger. Später war sie als deutsche Vertreterin im Haus der Großregion in Luxemburg sowie als Richterin am Landgericht Trier tätig.

Auf ihre Erfahrungen in der Grenzregion wird Barley in ihrer neuen Rolle als Europapolitikerin aufbauen können. Und sie hätte dort zumindest für die fünfjährige Legislaturperiode des Parlaments eine klare Perspektive – während die Zukunft der „GroKo“ in Berlin ungewiss bleibt.

(afp)