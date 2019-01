Die Hiobsbotschaften vom Mittelmeer dringen kaum noch zu uns durch. Das neue Jahr ist noch nicht besonders alt. Trotzdem sind vor der Küste Libyens schon wieder viele Menschen ertrunken. Libyens Küstenwache hat im vergangenen Jahr zwar viele vor dem nassen Tod gerettet. Tausende wurden abgefangen und zurück an Land gebracht.

Doch inzwischen hat sich die Lage in dem Staat, der noch immer um seine Legitimität kämpft, geändert. Milizen bekämpfen sich in Tripolis, wem die mit 300 Millionen von der EU finanzierte Küstenwache inzwischen untersteht, weiß niemand mehr so genau.

Schon vorher haben Menschenrechtsorganisationen immer wieder die Zustände in den Internierungslagern ähnelnden Auffangstationen in Libyen kritisiert. Andererseits können Afrikas Flüchtlinge und Migranten nicht alle nach Europa kommen.

Dennoch muss sich die Gemeinschaft an die eigene Nase fassen. Die vielen Konferenzen zum Wohle Afrikas bringen meist wohlklingende Versprechen hervor, doch der EU-Afrika-Treuhandfonds und viele andere Geldtöpfe werden zum großen Teil nur mit theoretischen Beiträgen gefüllt. Die Mitgliedstaaten bleiben hinter ihren Zusagen zurück. Dabei braucht es Investitionen in Afrika, wenn die Gemeinschaft die Ursachen der verzweifelten Fluchtversuche zumindest mittelfristig eindämmen will.

Kurzfristig mag die Politik des Abschottens vermeintlich erfolgreich wirken: Italiens populistische Regierung hat Nichtregierungsorganisationen den Zugang zu seinen Häfen verwehrt. Das Ergebnis: Kamen 2017 noch 120 000 Hilfesuchende dort an, waren es 2018 nur noch 23 000. Wegen der Zuarbeit der libyschen Küstenwache sank sogar die Zahl der Toten im Mittelmeer von 3200 auf 2300 Menschen. Aber so platt der folgende Satz klingen mag, im Kern ist er trotzdem wahr: Es sterben viel zu viele in den Fluten der See.

Denn Italiens Politik ist nichts anderes als das Resultat einer zerrüttenden Gemeinschaft, der es nicht gelingt, eine gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik zu finden. Stattdessen hat Deutschland beschlossen, die Teilnahme an der EU-Mission Sophia auf dem Mittelmeer im Februar einzustellen. Als die sogenannte Dublin-Verordnung konzipiert wurde, hielten ihre Macher sie für besser als gar keine gemeinsame Grundlage. Richtig ist, dass ihre Geburtsfehler so groß waren, dass ihre Folgen hätten absehbar sein müssen.

Denn die Regelung, die jenen Staat für den Asylantrag eines Flüchtlings verantwortlich macht, über den dieser zuerst europäischen Boden betritt, kann nur für eine unfaire Verteilung sorgen. Länder an den Außengrenzen der EU sind damit gezwungen, nationalstaatliche Lösungen zu finden – siehe Italien. Natürlich investieren die Mitgliedstaaten in einen gemeinsamen Grenzschutz. Aber das nötige Personal, das die einzelnen Länder schicken sollen, lässt auf sich warten.

Und ja, es gibt Verträge mit Ländern wie der Türkei, die dafür sorgen, dass weniger Menschen illegal nach Griechenland gelangen und von dort weiterziehen. Aber während Brüssel Ankara in Sachen Flüchtlingshilfe die Hände schüttelt, erheben die Mitgliedstaaten mahnend den Zeigefinger, wenn EU-Bürger als vermeintliche Terroristen ohne Prozess in türkischer Haft landen.

Die EU hat ihre weiße Weste in der Flüchtlingspolitik längst beschmutzt. Weil sie bereit war, lieber auf die Hilfe fragwürdiger Partner zu setzen, als selbst wirksame Initiativen zu ergreifen. Dazu gehören massive Investitionen in Afrika, größere Förderungen für die Staaten im Umfeld Syriens, die viel kleiner sind als Europa und trotzdem so viel mehr tun.

Aber auch eine interne Lösung, die fair und human ist. An einem Verteilschlüssel, der die Wirtschaftskraft, Arbeitslosenquote und Bevölkerungsgröße der Mitgliedstaaten berücksichtigt, führt kein Weg vorbei. Politisch ist er nicht umsetzbar, weil nicht alle mitziehen wollen. Und so bleibt die Gemeinschaft in ihrer Krux stecken. Bis die nächste Flüchtlingswelle kommt und neuer falscher Aktionismus als Kur verkauft wird.