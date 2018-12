Es brennt in Europa. Wieder einmal. Die Verhandlungen mit den Briten über einen geregelten EU-Austritt stehen auf der Kippe, in London herrscht Chaos. In Frankreich kämpft Präsident Macron, 2017 als europäischer Hoffnungsträger angetreten, gegen einen Aufstand, der ihn vom Thron fegen könnte. In Italien regiert eine Koalition von Halbstarken, an die Macht gekommen durch das Versprechen, es denen in Brüssel mal so richtig zu zeigen. Selbst das Regierungsviertel in Berlin hat einen krawalligen Sommer hinter sich. Schwankender Boden, wohin man auch tritt.

Es ist bestürzend, in welch kurzer Zeit die heutige Politiker-Generation zu verspielen droht, was Vorgänger wie Konrad Adenauer, Robert Schuman und Helmut Kohl aufgebaut haben. Europa hatte immer Krisen, Rückschläge und Bewährungsproben zu verkraften. Waren sie ausgestanden, ging es jedoch mit neuem Schwung weiter. Dieser Automatismus ist Geschichte. Die große Vision namens Europa ist am Verblassen: Die EU ist heute eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ihre Bürger wägen Vor- und Nachteile einer Mitgliedschaft ab. Deshalb gehen die Briten und deshalb bleiben die Schweizer vor der Tür.

Was bleibt dann vom Traum von den einheitlichen Lebensverhältnissen vom Nordkap bis Sizilien? Nichts – sofern sich die wohlhabenden Staaten des Kontinents verabschieden und nur die weniger Begüterten bleiben. Der Machtapparat in Brüssel hat keine überzeugende Antwort darauf. Er versucht, die Gemeinschaft zusammenzuhalten, indem er auf Abschreckung setzt: Die Unerbittlichkeit der EU-Kommission bei den Verhandlungen mit den Briten erklärt sich auch aus der Angst vor Nachahmern. Wer meldet sich morgen, wenn Brüssel den Briten heute entgegenkommt? Die Dänen? Oder die Schweizer mit neuen Sonderwünschen für das geplante Rahmenabkommen? Die Italiener mit ihren Schulden, die andere abzahlen sollen? Oder Ungarn und Polen, weil sie Demokratie und Pressefreiheit eingrenzen wollen?

Für die Unnachgiebigkeit der Kommission gibt es gute Gründe. Die EU hat keine Rosinen zu verkaufen, sondern sie ist eine Gemeinschaft mit Rechten und Pflichten, die für alle gleichermaßen gelten müssen. Dennoch darf sie den Bogen nicht überspannen. Die Europäische Union ist ein freiwilliger Zusammenschluss. Sie lässt sich nicht per Zwangsjacke zusammenhalten. Wer gehen will, muss gehen dürfen, ohne Strafaktionen befürchten zu müssen. Die Briten haben sich in einer freien und demokratischen Abstimmung dafür entschieden. Das kann man für falsch und für kurzsichtig halten, aber an der Entscheidung selbst gibt es nichts zu rütteln.

Dennoch bleiben Zweifel, ob der EU-Apparat in Brüssel das Votum wirklich akzeptiert. Dessen Strategie läuft vielmehr darauf hinaus, den Preis des Austritts so hoch wie möglich zu treiben, um auf der Insel eine zweite Volksabstimmung durchzusetzen. Der Grundidee der EU können solche Winkelzüge nur schaden. Europa-Gegner warten darauf: Brexit-Hardliner Boris Johnson vergleicht die EU mit der Sowjetunion, die ebenfalls versucht habe, den Austritt von Mitgliedstaaten zu unterbinden. Eine Frechheit, schief und geschichtsblind, gewiss. Doch wenn die EU politisch überleben will, darf sie solchen Volksverdummern nicht auch noch Munition liefern.

Selbst in windstillen Zeiten war es nie leicht, 28 Mitgliedsstaaten zusammenzuhalten. In den Stürmen von heute ist es umso schwieriger. Europafeindliche Kräfte sitzen in fast allen Ländern der EU in den Parlamenten, in manchen sogar auf der Regierungsbank. Oftmals wurde es ihnen leicht gemacht. Anfang 2015 bettelte Matteo Renzi, Regierungschef des EU-Außenstaats Italien, bei seinen EU-Kollegen fast auf Knien um Solidarität, als am Strand von Lampedusa Boote voller Flüchtlinge ankamen. Alle hörten weg, auch Angela Merkel. Wenige Monate später standen die Flüchtlinge in Ungarn und zwangen die Kanzlerin zu einer Entscheidung. Sie entschloss sich zur Grenzöffnung ohne Rücksprache mit den europäischen Nachbarn. Die Sprengkraft solcher Versäumnisse spürt Europa bis heute: Jetzt hat Italien eine populistische Regierung, in Berlin sitzt die AfD als größte Oppositionspartei im Bundestag und in der EU denkt niemand daran, Deutschland Flüchtlinge abzunehmen.

Der Grundgedanke der Europäischen Union war, die Völker Europas einander näher zu bringen. Heute bringt die EU mit ihrer Alles-oder-Nichts-Ideologie die Völker gegeneinander auf. Der Blick auf die Realitäten sagt: Es braucht flexiblere Konzepte. Die EU hat als Währungs- und Wertegemeinschaft nur dann eine Zukunft, wenn sie sich auf jene beschränkt, die ihre Kriterien ohne Bitten und Drängeln erfüllen. Mit allen anderen wird sie sich anderweitig arrangieren müssen.

