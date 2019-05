Die Spannung bei dieser Europawahl ergab sich aus der Frage, wie stark die populistischen Euroskeptiker sein würden. Über Monate hatten sie die Europäische Union mit scharfer Rhetorik madig gemacht und ihr Ende herbei geredet. Doch alle bisherigen Ergebnisse zeigen, dass der herausragende Zulauf zu den Rechtspopulisten ausgeblieben ist – sie kommen zusammen genommen auf grob 15 Prozent.

Das hält Europa aus.

Während in dieser Frage die EU also erleichtert durchatmet, hechelten sich die Vorsitzenden der Parteien der Großen Koalition in Berlin in seltener Kurzatmigkeit durch die Erklärung ihrer historisch schlechten Wahlergebnisse.

Noch nie hatten CDU/CSU und SPD bei bundesweiten Wahlen so schwache Werte.

Während sich die CDU den Wahlabend noch damit schönredet, die meisten Stimmen geholt zu haben, ist für die SPD der freie Fall in die politische Bedeutungslosigkeit kaum noch aufzuhalten.

Berlin EU-Wahlfiasko für SPD und Union Das könnte Sie auch interessieren

Die Sozialdemokraten haben ihr Ergebnis im Vergleich zu 2014 halbiert, dazu bei der Landtagswahl in Bremen das Rathaus verloren. Die Parteivorsitzende Andrea Nahles ist nach nur 13 Monaten im Amt ohne schlüssige Antwort auf diese Debakel und steht kurz vor dem Ende als Chefin dieser einst so stolzen Partei. Die Grünen haben dagegen ihr Ergebnis verdoppelt und sind jetzt zweitstärkste Kraft im Land.

Der realpolitische Kurs ohne große verbale Entgleisungen zahlt sich zunehmend aus.

Und wenn das Interesse der Menschen in Deutschland an Klima- und Umweltpolitik weiter in dem Maße anwächst wie es in den vergangenen zwei Jahren der Fall war, dann dürfen die Grünen langsam aber sicher schon einmal Richtung Kanzleramt schielen. Wer dieses Szenario bei CDU/CSU nicht ernst nimmt, wird eines Tages vielleicht sein politisches Wunder erleben.

Dass sich die Menschen wieder verstärkt für Politik in ihrem Land und Europa interessieren, ist eine großartige Erkenntnis des Wahltags: Die Wahlbeteiligung liegt bei 59 Prozent und damit deutlich höher als noch vor fünf Jahren. Das ist stark.