Der in Washington derzeit tobende erbitterte Streit um die Bestätigung von Donald Trumps Richter-Kandidaten Brett Kavanaugh eignet sich bestens, um ein beliebtes Bürger-Vorurteil zu bestätigen. Und das lautet: Politik ist ein durch und durch schmutziges Geschäft mit jeder Menge Heuchelei und vielen Heuchlern.

Das gilt auch im Fall Kavanaugh und bei dem Vorwurf, dieser habe vor 36 Jahren auf einer Party als betrunkener Schüler im Alter von 17 Jahren die ebenso angeheiterte 15-jährige Christine Ford sexuell bedrängt. Es gilt für beide große Parteien in den USA. Und gilt für den Präsidenten. Letzterer hat sich und seiner Partei mit seiner jüngsten Twitter-Frontalattacke gegen das mutmaßliche Opfer und dessen Glaubwürdigkeit keinen Gefallen getan – zumal ihn selbst ein Dutzend Frauen unerwünschter sexueller Avancen beschuldigt hat. Der US-Präsident hätte in diesem Fall besser dezent geschwiegen und die Entwicklungen im US-Senat abgewartet.

Die Opposition in den USA hat die Vorwürfe von Ford jedenfalls dankbar aufgenommen und nach einigen Wochen des Wartens dann an die Medien lanciert – denn nur einige Demokraten, federführend dabei die Senatorin Dianne Feinstein, hatten zuvor von der angeblichen Sex-Attacke Kenntnis erlangt. Dankbar deshalb, weil die Motive der Anklägerin und der Demokraten deckungsgleich sind. Beiden geht es nicht um Ermittlungen in der Sache, da der geschilderte Vorgang längst verjährt sein würde.

Die wahren Absichten sind, daran können keinerlei Zweifel bestehen, rein politisch: Die Berufung eines konservativen Richters auf Lebenszeit an den Obersten Gerichtshof zu verhindern, indem das Bestätigungsverfahren bis nach den Kongresswahlen am 6. November verzögert wird, wo die Demokraten eine Verschiebung des Machtgefüges erwarten. Zweifel an der Seriosität des mutmaßlichen Opfers – die Psychologin ist eine Parteispenderin und Aktivistin der Demokraten, die mehrfach bei Demonstrationen gegen Donald Trump mitmarschiert ist – will die Opposition in den USA dabei nicht zulassen, obwohl auch mehrere von der Frau benannte Zeugen keine Erinnerung an die Party haben. Auch die Relevanz des von Ford zitierten Vorfalls zwischen besäuselten und ethisch noch nicht gefestigten Minderjährigen, den Kavanaugh vehement bestreitet, erscheint für eine Richter-Berufung durchaus fraglich.

Die Empörung über die Tatsache, dass Ford nun vor dem Senat aussagen muss und dabei in die Öffentlichkeit gedrängt wird, ist zudem künstlich: Schließlich war es das angebliche Opfer selbst, das Volksvertretern der Demokraten in einem Schreiben erstmals die Vorwürfe publik machte. Der Frau musste dabei klar sein, dass dieser Schritt enorme Folgen haben würde. Denn ganz im Dunkeln der Anonymität bleibend würde ihren gravierenden Vorwürfen von Beginn an jede Glaubwürdigkeit fehlen. Und: Das unseriöse Lancieren des Briefes an die "Washington Post" provozierte dann erst die nun so heftig geführte Debatte.

So wichtig die machtvolle "metoo"-Bewegung ist, weil sie viele schweigende Frauen ermutigt, über oft lange verdrängten Missbrauch zu reden: Der Fairness-Faktor gegenüber den Beschuldigten und kritische Fragen dürfen dabei nicht völlig abgeblockt werden. Anders als in den Fällen Harvey Weinstein, Kevin Spacey oder Bill Cosby gibt es bei Brett Kavanaugh nur einen einzigen, Jahrzehnte alten und nun zeitgerecht servierten Vorwurf und viele Frauen, die dem Richter tadelloses Verhalten bescheinigen. Vorverurteilungen oder eine politische Hexenjagd, wie sie jetzt die USA erleben, sind deshalb nicht nur unangemessen und schmerzhaft gegenüber dem Beschuldigten und der Anklägerin.

Solche Taktiken können am Ende auch all jenen Frauen schaden, die sich künftig an die Öffentlichkeit wagen – und dann damit rechnen müssen, dass ihre Motive bis ins kleinste Detail seziert werden.



