Man muss sich nur mal die nüchternen Zahlen vor Augen führen: 84 Prozent der Deutschen stehen einer Studie zufolge der Organspende durchaus positiv gegenüber. Aber nur 36 Prozent verfügen über einen Organspendeausweis. Das sind schon deutlich mehr als vor fünf Jahren – da waren es noch 22 Prozent. Dennoch ist die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine wahre Kluft.

Das kann verschiedene Gründe haben: Zum einen sagt man, von einem Meinungsforscher gefragt, bisweilen Dinge, die man eigentlich nicht so meint. Zum größten Teil ist diese 50-Prozent-Lücke aber wohl anders zu erklären: Das Spenden der eigenen Organe, also der eigene Tod, gehört zu den Themen, die Menschen am liebsten verdrängen. Und wer hätte dafür kein Verständnis? An die armen Dialysepatienten, die dringend auf eine Niere warten, an die Herzkranken, die Unfallopfer, deren einzige Hoffnung darin besteht, ein Spenderorgan bald zu erhalten, denkt man meistens erst, wenn man selbst oder jemand aus dem engeren Umfeld in die traurige Lage kommt.

Die Gedankenlosigkeit zu beenden ist das Ziel der von Jens Spahn anvisierten Widerspruchslösung: Der Bürger soll dadurch gezwungen werden, sich rechtzeitig eine Meinung zu bilden. Nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn das gelegentlich suggeriert wird: Es handelt sich nicht um eine Organspende-Pflicht. Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er spenden will. Nur eines soll der Bürger müssen: sich entscheiden. Das sollte bei einem solch lebenswichtigen Thema eigentlich nicht zuviel verlangt sein.