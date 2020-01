In Deutschland haben viele Premium-Automarken ihre Heimat, und ihre Lobby-Arbeit gegen ein Tempolimit auf den Autobahnen war bisher hoch erfolgreich. Jetzt kündigt der stärkste Verbündete einen Spurwechsel an. Damit reagiert der ADAC endlich auf einen Stimmungswechsel, der sich in Umfragen schon lange abzeichnet: Mehr als die Hälfte der Deutschen will ein Tempolimit.

Tempolimit ADAC will sich beim Thema Tempolimit nicht mehr festlegen und fordert Versachlichung der Debatte

Warum ist das so? Sicher, es wird weniger Tote auf den Autobahnen geben. Sicher, es wird weniger CO2 in die Luft geblasen. Aber das sind nicht die entscheidenden Beweggründe. Sondern immer mehr Menschen geht der Gasfuß der Schnellfahrer auf die Nerven. Sie betrachten die linke Spur als ihre Privatrennbahn, die keine langsameren Hindernisse duldet.

Die zunehmend grüne Stimmung im Land und der wachsende Verkehr vertragen diesen Egoismus nicht mehr. Die Mehrheit will stressfrei reisen und nicht rasen – wie es im Ausland möglich ist. Zeit, endlich von den Nachbarn zu lernen.