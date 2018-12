Der entscheidende Hinweis kam schlussendlich von einer Zivilistin – trotz des großen Fahndungsaufwands der Polizei. Französische Medien berichten, der bis dahin gesuchte Chérif Chekatt habe eine Frau im Straßburger Stadtteil Neudorf angesprochen – dort, wo ihn die Behörden anfangs vermutet hatten und wo der mutmaßliche Attentäter herkam.

Sie habe bemerkt, dass er verletzt war am Arm, und habe daraufhin die Sicherheitskräfte alarmiert. Vor dem Haus mit der Nummer 74 in der Rue de Lazaret trafen ihn Kugeln aus den Maschinengewehren einer Sondereinheit der Polizei, die angerückt war, um ihn dingfest zu machen. Doch er zückte offenbar eine Waffe, die Einsatzkräfte schossen und verletzten den Gesuchten tödlich. Der tagelange Spuck in Straßburg fand ein abruptes Ende.

Bereits am Donnerstagnachmittag hatten sich die Hinweise verdichtet, dass Chekatt Straßburg gar nicht verlassen hatte, sondern sich in seinem Viertel versteckt hielt. Die Polizei hat eines elsässischen Nachrichtenportals zufolge frische Blutspuren auf einem Gitter gefunden. Am Nachmittag gab es mehrere Razzien in Neudorf und einem benachbarten Stadtteil. Doch erst um 21 Uhr stießen sie schließlich auf den seit Dienstag Gesuchten.

Dem vorangegangen war eine intensive grenzüberschreitende Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Doch inzwischen werden immer mehr Pannen bekannt. So stand Chekatt offenbar bereits seit 2015, nachdem er in Frankreich seine Haftstrafe abgesessen hatte, unter Beobachtung wegen des Risikos einer Radikalisierung.

2016 wurde er in Deutschland straffällig und nach seiner verkürzten Haftzeit im Februar 2017 ausgewiesen worden. „Damit war der Fall für uns abgeschlossen“, sagt der Sprecher des Innenministeriums, Renato Gigliotti. Damals hatten ihn die deutschen Behörden pro forma als „Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ eingestuft – eine Standardformulierung bei Ausweisungen, die generell für Straftäter angewandt wird, die das Land abschieben will.

Dass Chekatt bereits 2015 der Gefängnisleitung in Frankreich, wo er eingesessen hatte, als radikalisiert bekannt war, drang aber nicht zu den deutschen Behörden durch. Dabei wurde er zudem in einem Dossier für radikalisierte Personen geführt, der „Fiche S“, sowie der Sicherheitsakte FSPRT, die potenzielle Gefährder, denen ein Anschlag zugetraut wird, gelistet.

„Es gab keinerlei Staatsschutzerkenntnisse in deutschen Systemen“, heißt es dagegen aus dem Innenministerium. Selbst im Schengener Informationssystem (SIS) habe es keinerlei Informationen über Chekatt gegeben. Dabei sind dort auch Einträge möglich, dass eine Person unter Beobachtung steht.

Hat Frankreich überhaupt Informationen weitergegeben? Das seit Anfang 2017 in Den Haag eingerichtete Anti-Terror-Zentrum, das Europol untergeordnet ist, wollte auf Anfrage keinerlei Informationen preisgeben. Zu laufenden Ermittlungen dürfe die Behörde nichts sagen, lautete die karge telefonische Auskünft. Die französischen Behörden seien „Eigentümer dieser Informationen“, hieß es.

Klar ist, dass der Informationsaustausch über mögliche Gefährder nach wie vor nicht funktioniert. Dabei hatten die EU-Mitgliedstaaten nach den Pariser Anschlägen vom November 2015 und den Brüsseler Attentaten vom März 2016 intensivere Zusammenarbeit und frühzeitige Warnungen untereinander versprochen.

„Eine Gefährderdatei wird ins Feld geführt“, meinte Gigliotti dazu nur – die Forderungen danach werden immer wieder laut. „Aber es gibt keine gemeinsame Grundlage dafür, dass jedes Land seine Gefährder hinterlegt“, erklärt der Sprecher, da diese je nach Mitgliedstaat in der EU unterschiedlich eingestuft werden könnten.

Wie schlecht der Informationsaustausch tatsächlich ist, belegt eine Information der Bundespolizei in Stuttgart, die unserer Redaktion um 21.38 Uhr am Donnerstag eine E-Mail zukommen lässt, dass die „Bundespolizei mit verstärkten Kräften im deutsch-französischen Grenzraum“ nach dem Mann suche. „Seien Sie versichert, dass die zuständigen Sicherheitsbehörden alle polizeilich erforderlichen Maßnahmen, insbesondere zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters, treffen“, heißt es in der E-Mail.

Chekatt war etwa um 21 Uhr erschossen worden. Um 21.30 Uhr machten dies die ersten Medien publik. Die Bundespolizei hat die Information bis dahin offenbar nicht erreicht.