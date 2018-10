Fichten und Kiefern, die im Sommer die Nadeln abwerfen, Laubbäume, deren Blätter sich Ende Juni bereits bunt färben: Der Klimawandel wird an den Wäldern in Baden-Württemberg sichtbar.

Nach dem warmen Frühjahr und dem extrem trockenen Sommer 2018 hat sich der Gesundheitszustand der Bäume drastisch verschlechtert. „38 Prozent der Wälder gelten als deutlich geschädigt“, sagt Forstminister Peter Hauk (CDU).

Massive Schäden bei Kiefern am Hochrhein

Besonders betroffen sind die Fichtenbestände, während sich die Weißtanne als recht widerstandsfähig erweist. Alarmiert sind die Forstexperten, weil erstmals auch an den als robust geltenden Kiefernbeständen am Hochrhein massive Schäden bis hin zum Absterben registriert wurden.

Ob sich der Wald von den Folgen des Rekordsommers erholen kann, hängt maßgeblich vom Wetter ab. Die Forstexperten hoffen auf einen langen und niederschlagsreichen Winter – sonst droht dem Wald auch noch eine Borkenkäferplage.

Für den Wald müsste es bald kalt werden

Wenn es in den nächsten vier Wochen kalt würde, könnten die Kühlschrank-Temperaturen Larven und Puppen den Garaus machen, sagen Experten. Wenn das Wetter 2019 hingegen ähnlich werde wie in diesem Jahr, sehe es ganz schlecht aus, so Hauk. Zudem setzt der Minister auf artenreiche Mischwälder, die mit den Folgen des Klimawandels besser fertig werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein