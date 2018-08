von Gerd Höhler

Kritik an der Wirtschaftspolitik von Präsident Recep Tayyip Erdogan? Zweifel an den Fähigkeiten seines Finanzministers und Schwiegersohns Berat Albayrak? Sorge angesichts des Verfalls der türkischen Lira, die an den Devisenmärkten abstürzt, nachdem sie am Freitag bereits fast ein Fünftel ihres Außenwerts verloren hatte? Wer solche Gedanken hegt, sollte sie in der Türkei lieber für sich behalten und nicht teilen.

Das Innenministerium in Ankara geht jetzt gegen kritische Postings zur türkischen Wirtschaft vor. 346 Nutzer habe man wegen „provozierender Kommentare“ seit dem 7. August dingfest gemacht, sagt das Innenministerium. Die Jagd im Internet zeigt die Ohnmacht, mit der die türkische Regierung den Turbulenzen begegnet.

Auch Staatschef Erdogan hat der Krise außer starken Worten wenig entgegenzusetzen. Die USA hätten der Türkei „einen Dolch in den Rücken gestochen“, sagte Erdogan. Der US-Präsident führe sich als „Kraftmeier des globalen Systems“ auf, sagte Erdogan. Der Staatschef ließ durchblicken, die Türkei sei bereit zu einem Krieg mit den USA: „Wir sind bereit, mit allem was wir haben.“

Präsident Recep Erdogan (vorne) spricht zu den Teilnehmern eines Botschaftertreffens im Präsidentenpalast in Ankara. Der Hausherr nutzte die Gelegenheit und erneuerte seine massiven Angriffe gegen die USA. Sogar die Möglichkeit eines Krieges gegen die Vereinigten Staaten brachte Erdogan ins Spiel. | Bild: KAYHAN OZER - afp

Während die Lira an einem Tag zeitweilig bis zu 13 Prozent einbüßte, verbreitete Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin Durchhalteparolen: Die Strukturen der türkischen Wirtschaft seien stark, niemand solle gegenteiligen Spekulationen Glauben schenken. „Die Türkei wird gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen“, versicherte Kalin.

Finanzminister Albayrak, der bereits am vergangenen Freitag mit vagen Ankündigungen zu seiner künftigen Finanz- und Wirtschaftspolitik eher Verwirrung stiftete als Klarheit zu schaffen, meldete sich ebenfalls zu Wort, diesmal immerhin konkreter: „Einlagen werden nicht beschlagnahmt, Devisen werden nicht konvertiert“ versicherte Albayrak auf Twitter.

Es bleibt in der Familie: Finanzminister und Erdogan-Schwiegersohn Berat Albayrak steckt in der Klemme. | Bild: Mustafa Alkac - dpa

Aus Sorge um ihre Devisenguthaben waren viele Türken zu den Banken geströmt. Sie kamen aber nicht, um Dollar und Euro in Lira einzutauschen, wie es Erdogan von seinen Landsleuten seit Wochen immer wieder fordert. Bei aller Begeisterung für den „Reis“, den „Führer“, wie viele Türken ihren Staatschef nennen – nur wenige folgen seinem Appell, jetzt harte Währung in schwindsüchtige Lira zu tauschen.

Der türkische Hockey-Verband gab zwar bekannt, man habe 25 000 Euro auf dem Vereinskonto in Lira getauscht. Und der gemeinnützige Verein AHID sammelte am vergangenen Wochenende unter seinen Mitgliedern 65 Goldketten, 195 Goldmünzen, 2500 Dollar und 3000 Euro zum Umtausch in Lira. Aber die meisten Bankkunden wollten Dollar und Euro abheben, um die Devisen als Bargeld daheim zu horten – aus Angst vor einer drohenden Bankenkrise. Einige Filialen mussten am Freitag bereits passen, weil ihnen die Devisen ausgingen. Ein Bankrun wäre das Letzte, was die Türkei jetzt braucht.

Friedrichshafen Outdoor Friedrichshafen: Standort-Wechsel ist Thema auf Messe Lesen Sie auch

Finanzminister Albayrak versicherte, man werde „alle notwendigen Schritte unternehmen“ und kündigte einen „Aktionsplan“ an – worin der bestehen soll, ließ er aber offen. Immerhin meldeten sich am Montag die Währungshüter der Zentralbank zu Wort, die während der vergangenen Tage auf Tauchstation geblieben waren. In einer Erklärung der Notenbank heißt es, man werde „die Marktentwicklungen genau beobachten und alle notwendigen Maßnahmen treffen, die Finanzstabilität zu sichern“.

Die Liquiditätsversorgung der Geschäftsbanken sei gesichert, erklärte die Notenbank. Die Anforderungen für Lira-Reserven wurden gelockert. Dadurch würden dem Markt rund zehn Milliarden Lira, sechs Milliarden Dollar sowie Goldguthaben von drei Milliarden Dollar zugeführt, teilte die Bank mit.

Istanbul Was der Lira-Absturz für die deutsche Wirtschaft bedeutet Lesen Sie auch

Während Staatschef Erdogan mit seinen Verbalattacken auf die USA weiter Öl ins Feuer gießt, schlug Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag mildere Töne an. Die Türkei sei „offen für Diplomatie und Konsens“, sagte Cavusoglu. Man lasse sich aber nichts aufzwingen. „Wir erwarten, dass die USA unsere Freundschaft und die Partnerschaft im Nato-Bündnis achten“, so der Außenminister. Im Gegensatz dazu hatte Erdogan am Wochenende den USA mit einem Bruch gedroht und angekündigt, die Türkei werde sich „neue Freunde und neue Allianzen“ suchen. Solche Töne kommen bei großen Teilen der Bevölkerung gut an. Der Anti-Amerikanismus hat eine lange und ausgebaute Tradition in der Türkei.

Weniger Waren für das Geld: Kunden strömen durch den belebten Basar im Istanbuler Stadtteil Sultanahmet. | Bild: YASIN AKGUL - afp

Das von Erdogan gepflegte Feindbild Amerika lässt die Türken deshalb zusammenrücken. Allerdings: Die Menschen spüren den Währungsverfall jeden Tag beim Einkauf. Die Inflation, die im Juli bereits fast 16 Prozent erreichte, dürfte infolge des jüngsten Lira-Absturzes weiter anziehen. Auch die meisten Grundnahrungsmittel haben sich drastisch verteuert.

Zu den wenigen Branchen, die vom Verfall der einheimischen Währung kurzfristig profitieren, gehört der Tourismus. Die schwache Lira verbilligt Türkeireisen für ausländische Besucher. „Wir erwarten jetzt noch mal einen Schub bei den Last-Minute-Buchungen“, sagt Mustafa Özlü, der in der Nähe der Touristenhochburg Antalya ein Vier-Sterne-Hotel betreibt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein