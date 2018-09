von Thomas Seibert, Istanbul

Die Einigung zwischen Präsident Erdogan und dem russischen Staatschef Putin hat die befürchtete neue Massenflucht aus der syrischen Provinz Idlib unwahrscheinlich gemacht, zumindest vorerst.

Aus eigener Kraft allein hat Erdogan das aber nicht erreicht. Ohne die Zustimmung Russlands kann die Türkei in Syrien nichts ausrichten – und Russland steht fest auf der Seite des syrischen Machthabers Assad. Dennoch wird das Zweckbündnis zwischen Ankara und Moskau immer enger, während der Streit zwischen der Türkei und den USA weiter schwelt.

Erdogans Zwischenerfolg ist eine Tatsache, die er bei seinem Staatsbesuch in Berlin in Gesprächen über die erhoffte Wirtschaftshilfe für die Türkei in die Waagschale werfen dürfte. Nichts jagt den Deutschen und anderen Europäern so viel Angst ein wie die Vorstellung einer neuen Flüchtlingswelle aus Nahost. Erdogan hat ihnen gerade in Sotschi vorgeführt, dass er bei diesem Thema einiges bewegen kann.

