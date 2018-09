Warum in den USA ein Senator mit der enormen öffentlichen Beachtung, den Live-Übertragungen und dem Zeremoniell beigesetzt wird, die sonst nur einem Staatsoberhaupt zuteil werden, ist aus europäischer Sicht nur schwer verständlich. Demokraten und Republikaner trauerten in Handschlags- und Taschentuch-Reichweite. Die Symbolik war so zeitgemäß wie selten: Das zerstrittene Land setzte in diesem Augenblick ein Zeichen der Überparteilichkeit und für essenzielle Werte wie Respekt im Umgang miteinander.

Gerade die Reden von George W. Bush und Barack Obama zeigten, welches enorme Vakuum im Weißen Haus herrscht. Sie ehrten den verstorbenen Widersacher mit angemessen Worten. Sie erinnerten an das oft vergessene Prinzip, dass ein Politiker in erster Linie seinem Land dienen sollte. Donald Trump hätte solche Reden nie überzeugend halten können. Mit den Tugenden McCains, der sich stets als politischer Brückenbauer verstand, hat er überhaupt nichts gemeinsam.

