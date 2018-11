Wer kann mit wem? Wer kann mit wem nicht? Wer will alte Rechnungen begleichen? Die Spekulationen sprießen, seit Angela Merkel ihren Rückzug aus der Politik verkündete. Der Machtkampf um ihr Erbe als CDU-Parteivorsitzende könnte ein Ringen mit harten Bandagen werden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) soll nach einem „Spiegel“-Bericht heftig daran mitgewirkt haben, dass Merkels früherer Widersacher Friedrich Merz seinen Hut für die Vorsitzendenwahl in den Ring geworfen hat. Wenn das stimmt, dürfte Merkel das als massiven Affront betrachten. Unter anderem deswegen, weil mit Merz an der Spitze sich die Achse der CDU wieder weiter nach rechts verschieben könnte – was die Kanzlerin für einen Riesenfehler hält.

In fünf Wochen wird gewählt

Seit Merkel überraschend ihren Ausstieg auf Raten verkündet und ihr Widersacher Merz die Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt hat, ist es, als sei von größeren Teilen der Christdemokraten eine Art Lähmung abgefallen. In fünf Wochen wählt der CDU-Parteitag in Hamburg eine neue Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, nach 18 Jahren Merkel. Ob der Merz-Hype bis dahin anhält, weiß keiner – und unklar ist auch, was die Aussicht auf einen Wechsel bei der CDU für die taumelnde große Koalition bedeutet.

Die Spitzen von CDU und SPD kommen am Sonntag und Montag zu getrennten Sitzungen in Berlin zusammen. Die Christdemokraten unter der scheidenden Chefin Merkel stehen vor der Aufgabe, einen transparenten, fairen und am Ende rechtlich unangreifbaren demokratischen Prozess zu organisieren, bei dem sich nicht nur die prominenten, sondern auch die eher unbekannten Kandidaten vorstellen können. Gut möglich, dass es dafür Regionalkonferenzen gibt.

Allen drei bisherigen Kandidaten – Merz, Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer – werden in der CDU reelle Chancen eingeräumt. Spahn dürfte sich allerdings am meisten über Merz' überraschende Kandidatur ärgern. Beide fischen nun im selben Milieu – dem der besonders konservativen Christdemokraten. Und bisher wähnte sich auch Spahn, der unter Schäuble Finanzstaatssekretär war, als Schützling des CDU-Granden. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich anders als Merz und Spahn erst in der kommenden Woche öffentlich zur Kandidatur äußern und könnte die lachende Dritte sein.

In der CSU wiederum, der bayerischen CDU-Schwester, genießt Merz viele Sympathien. Nicht wenige Christsoziale wünschen sich den 62-jährigen Sauerländer sogar als kommenden Kanzlerkandidaten der Union. Vieles, wofür Merz steht, passt auch zum inhaltlichen Profil der CSU. Ältere wie jüngere CSU-Bundestagsabgeordnete äußern sich derzeit überwiegend positiv über Friedrich Merz und seine Kandidatur.

Die vielen Jobs des Friedrich Merz 5000 Euro am Tag. Das war das Honorar von Friedrich Merz, als er „Veräußerungsbevollmächtigter" für die mit massiven Staatshilfen gestützte Landesbank WestLB war. Es war einer von vielen Top-Jobs in der Privatwirtschaft, die Merz innehatte – und innehat. Welche Jobs hatte und hat Merz in der Privatwirtschaft? Der heute 62 Jahre alte Jurist arbeitet bereits seit 2005 im Düsseldorfer Büro der international tätigen Kanzlei Mayer Brown. Merz berät dort nach Angaben der Kanzlei Unternehmen bei Fusionen, zu seinen Mandanten zählen „zahlreiche Dax-Unternehmen und internationale Konzerne". Merz hat daneben zahlreiche Posten inne: Er ist Chef des Aufsichtsrats beim Vermögensverwalter Blackrock Deutschland und führt auch den Aufsichtsrat des Arnsberger Unternehmens Wepa. Außerdem leitet Merz das Kontrollgremium des Flughafens Köln-Bonn und ist Aufsichtsratsmitglied bei der Privatbank HSBC Deutschland. Er sitzt zudem im Verwaltungsrat des Schweizer Zugbauers Stadler Rail. Seine Aufsichtsratsmandate will Merz dem Vernehmen nach niederlegen, sollte er CDU-Vorsitzender werden. Was macht Merz bei Blackrock – und was macht Blackrock? Einer der Posten von Merz, die nun in die Schlagzeilen kommen, ist der des Aufsichtsratschefs beim deutschen Ableger von Blackrock. Die weltgrößte Fondsgesellschaft hat eine enorme Macht an den Finanzmärkten. Kritiker wie die Journalistin Heike Buchter („Die Zeit"), betrachten das Unternehmen mit Sitz in New York als Gefahr für die Weltwirtschaft. Blackrock verwaltete zuletzt rund 6,4 Billionen Dollar (5,7 Bio Euro) an Kundengeldern – mehr als jeder andere Finanzkonzern. Zudem verdient die Firma gut an ihrer Analyseabteilung – dass diese auch Regierungen und Notenbanken berät, sorgt immer wieder für Argwohn. Auch in Deutschland hat Blackrock großen Einfluss. Laut Finanzaufsicht Bafin sind die Amerikaner an mindestens 67 Aktiengesellschaften hierzulande beteiligt. Der Aktionärsvereinigung DSW zufolge ist Blackrock bei 20 der 30 Dax-Unternehmen größter Einzelaktionär, bei 19 Dax-Konzernen hält er mehr als fünf Prozent. Welche Rolle spielte Merz bei der WestLB? Die NRW-Landesbank war im Zuge der Finanzmarktkrise in eine Schieflage geraten, der Staat musste helfen. Geplant war der Verkauf an einen privaten Investor. Merz wurde 2010 vom staatlichen Bankenrettungsfonds SoFFin zum „Veräußerungsbevollmächtigten" bestellt – er sollte die Anteile der Landesbank verkaufen, die beim Bund, Nordrhein-Westfalen und den dortigen Sparkassen lagen. Ein Komplettverkauf des Instituts scheiterte, die Landesbank wurde zerschlagen, und der Job von Merz endete nach einem Jahr.

