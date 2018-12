Mehr Zeit für die Zeitumstellung: In manchen EU-Ländern müssten bei der Abschaffung „bestimmte Gesetzgebungsprozessen eingehalten werden“ und es brauche daher mehr Zeit, sagte der österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer am Montag in Brüssel. „Hätten wir darauf bestanden, das sofort zu machen, wäre der Vorschlag gescheitert“, fügte er hinzu.

Die EU-Kommission hatte im September vorgeschlagen, am 31. März 2019 die Uhren letztmalig EU-weit auf Sommerzeit umzustellen. Beim darauffolgenden Termin am 27. Oktober 2019 würde jeder Mitgliedstaat dann für sich entscheiden, ob er dauerhaft bei Sommerzeit oder Winterzeit bleibt. So wäre es möglich, dass sich etwa Deutschland anders entscheidet als Nachbarn wie die Niederlande oder Frankreich.

Damit wären angrenzende Länder womöglich auf Dauer eine Stunde voraus oder hinterher, was Reisen und Gütertransport erschwert. Deshalb schlägt die österreichische EU-Ratspräsidentschaft vor, dass die EU-Kommission einen Verantwortlichen benennt, der die Gespräche zwischen den Mitgliedstaaten koordiniert. Anlass des Vorschlags der Kommission war eine Online-Umfrage. An ihr hatten sich 4,6 Millionen Menschen beteiligt, darunter 3,1 Millionen aus Deutschland. 84 Prozent der Teilnehmer sprachen sich gegen die Zeitumstellung aus.

(AFP)