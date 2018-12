Abdelkrim Chekatt spricht mit ruhiger Stimme über seinen Sohn, der binnen weniger Tage zu trauriger Berühmtheit gelangt ist. Nach dem Tod von Chérif Chekatt, dem mutmaßlichen Attentäter beim Straßburger Weihnachtsmarkt, wurden inzwischen seine Eltern und zwei seiner Brüder wieder frei gelassen. Erstmals redet Vater Abdelkrim öffentlich über das Geschehene. "Wir fühlen uns schlecht und traurig", sagt er mit starrem Blick in die Kamera, neben ihm sitzt seine geschiedene Frau.

"Es ist eine Tragödie, was passiert ist – für die Opfer, für alle." Traurig ist er aber auch über den Verlust seines Sohnes, sagt der Mann mit dem rötlichen Rauschebart. "Ich weiß nicht, was für eine mörderische Verrücktheit ihn eingenommen hat, wer diese Gehirnwäsche betrieben hat." Hassen könne er Chérif aber trotzdem nicht: "Er ist mein Sohn. Aber das, was er gemacht hat, da stehe ich nicht hinter ihm."

Der Mann, der da spricht, wirkt wie ein Vater, der nicht fassen kann, dass sein Sohn sich radikalisiert hat. Einer, der von sich selbst sagt, er halte die Anhänger der Terrororganisation IS für "Kriminelle", die "Gräueltaten" begehen wie "Enthauptungen und Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen". Auch mit seinem Sohn habe er darüber diskutiert. Gesagt, dass Chérif nicht auf die Anhänger des IS hören soll.

Dabei steht Abdelkrim Chekatt Berichten zufolge selbst in jener Akte, die religiöse Fundamentalisten in Frankreich führt, auf der sein Sohn gelistet war. Trotzdem betont der Mann mit der Mütze, auf die ein Konterfei von Che Guevara gedruckt ist, dass er und seine Exfrau die Ideen seines Sohns nicht im Geringsten teilten. "Ich war schockiert. Dass es mein Sohn war und wegen der Opfer", sagt sie zunächst auf Arabisch, bevor sie auf Französisch hinzufügt: "Ich hatte Schwierigkeiten, zu verstehen, dass mein Sohn das getan hat." Sie drückt sich ihr Kopftuch vor den Mund, ihre Schultern beben.

Beide drücken den Familien der Opfer ihr Beileid aus. Die Zahl der Opfer ist auf fünf gestiegen. Ein Mann erlag inzwischen seinen schweren Verletzungen. Drei Tage vor der Tat hatte der Vater noch Kontakt mit Chérif.

Von seinen Plänen will er nichts gewusst haben – "und wenn, dann hätte ich ihn angezeigt", um die Tat zu verhindern. Als Chérif auf der Flucht war, habe der Vater versucht, seinen Sohn zu erreichen – ohne Erfolg. Er hätte versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, sagt der Vater: "Ich hätte ihn gebeten, sich zu ergeben."