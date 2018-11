Bei allem was man bis jetzt weiß, hat der Genforscher He Jiankui riskante Versuche am menschlichen Leben durchgeführt. Das ist schrecklich. Doch er hat mit Eingriffen ins menschliche Erbgut grundsätzlich nicht die Büchse der Pandora geöffnet – sondern die Tür zur Zukunft.

Mit der Genschere könnte man bei richtigem Einsatz etwa einem Mukoviszidose-Kranken garantieren, dass seine Tochter oder sein Sohn nicht auch an einer unheilbaren, tödlichen Krankheit leiden wird. Wer möchte das diesen Menschen verbieten? Eine Gesellschaft, die Menschen das Recht einräumt, krankes ungeborenes Leben zu diagnostizieren und abzutreiben, kann nicht andererseits verbieten, garantiert gesundes Leben entstehen zu lassen. Krankheiten komplett auszurotten ist ein ewiger Traum der Menschheit – und Verbesserungen im Erbgut können ein Weg dorthin sein.

Meinung Contra: Ein verrückter Professor wagt ein Experiment mit offenem Ausgang von Uli Fricker

Gegner fürchten Entgrenzung: Dass nicht nur garantiert gesunde, sondern verbesserte Labormenschen, Petrischalen-Mutanten gezüchtet werden. Eine begründete, aber vermeidbare Sorge. So wie der Mensch zwischen erlaubter Medizin und verbotenen Dopingmitteln und Drogen unterscheiden kann, wird das auch bei technischen Eingriffen in den Menschen möglich sein. Die Trennlinie zwischen Heilen und Züchten muss scharf gezogen werden. Und über allem steht die medizinische Sicherheit der Verfahren. Dann wird aus Menschenexperimente das Versprechen des größten menschlichen Glücks: Gesundheit.

