Diejenigen, die die Folgen der Corona-Epidemie in unserem Land unterschätzt haben, sind spätestens diese Woche aufgewacht: Die Wucht der Virus-Welle hat alle Bereiche des alltäglichen Lebens erfasst, bis tief ins Private hinein reichen die Auswirkungen, es gibt die ersten Toten. Wer jetzt noch beschwichtigt, ignoriert die Realität. So ist an die Stelle der Zögerlichkeit mancher Entscheidungsträger in Politik und bei Behörden endlich eine Entschlossenheit getreten, die in ihrer Klarheit schon früher geholfen hätte.

Absagen sind richtig

Es ist richtig, Großveranstaltungen abzusagen und den Spielbetrieb verschiedener Sportarten einzustellen – bis tief hinunter in den Breitensport. Auch kleinere Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen in geschlossenen Räumen werden verboten. Diese Maßnahmen dienen dem Ziel, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Übertragung zwischen Menschen zu verhindern.

So werden Schwächere und Personen mit Vorerkrankungen geschützt und die klinischen Versorgungssysteme entlastet. In Unternehmen werden deshalb Dienstreisen gestrichen, große Meetings abgesagt, Kantinen geschlossen und Mitarbeiter gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten.

Es ist eine Naturkatastrophe

Wenig nachvollziehbar war deshalb, dass um das Thema Schulschließungen so lange ein weiter Bogen gemacht wurde. Noch diese Woche hatte Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha argumentiert, dass Schulen im eigentlichen Sinne nicht als Großveranstaltung zu werten seien, weil Schüler ja nur in kleinen Verbünden von etwa 30 Kindern unterwegs sind. Das war mindestens Unfug – wenn nicht sogar dummes Zeug.

Denn selbstverständlich sind Schüler niemals den ganzen Tag nur in kleinen Gruppen unterwegs, sondern finden sich über verschiedene Schulstunden hinweg immer wieder in unterschiedlichen Zusammensetzungen wieder, auch mit ihren Lehrern. Mehr Durchmischung verschiedener Gruppen auf engstem Raum gibt es vermutlich nirgends. Wer die Ausbreitung des Virus also wirksam und flächendeckend eindämmen will, muss auch an Schulen konsequent sein, nicht nur in Fußballstadien.

Eine gewaltige Aufgabe

Selbstverständlich war das eine schwierige Entscheidung. Denn auf Mütter, Väter und Unternehmen kommt nun die gewaltige Aufgabe zu, das Privat- und Berufsleben so neu zu organisieren, dass kleinere Kinder betreut und die Abläufe in Betrieben dennoch gewährleistet sind. Auch Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte haben Kinder und fehlen dann in Kliniken und Praxen. „Das wird zu Lebensverlusten führen“, sagt der Berliner Virologe Christian Drosten nüchtern, die Fachkräfte seien in der medizinischen Infrastruktur gerade jetzt nicht abkömmlich.

Und das macht die Komplexität im Umgang mit dem Virus deutlich: Es gibt keine einfachen Antworten auf schwierige Fragen, jede Entscheidung hat schwerwiegende Folgen, und es sind viele verschiedene Argumente sorgfältig gegeneinander abzuwägen. „Es ist eine Naturkatastrophe, die in Zeitlupe stattfindet“, sagt Virologe Drosten. Nichts bleibt konsequenzlos.

Vor Vorwürfen hüten

Ob die heute bereits ergriffenen Maßnahmen dabei richtig oder falsch sind, werden wir erst in zwei oder drei Monaten seriös bewerten können. Wer meint, das heute schon zu können, ist ein Schwätzer. Tatsächlich gibt es im ganzen Land Diskussionen darüber, ob die Absage von Handballspielen übertrieben ist oder ob die Skilifte in Österreich wirklich abgestellt werden müssen.

Jeder darf und soll dazu auch eine Meinung haben – aber er sollte sich davor hüten, denjenigen, die die Entscheidungen zu treffen haben, Vorhaltungen zu machen. Behördenmitarbeiter, Unternehmer und Politiker haben die Aufgabe, Risikogruppen zu schützen und dafür angemessene, manchmal vielleicht auch radikale Maßnahmen zu ergreifen. Wie das geht, dafür gibt es kein Vorbild – es ist für alle Beteiligten neu.

Die Bedrohungslage ist immer noch mäßig

Der Haken ist, dass jede Entscheidung auch immer wieder die potenzielle Bedrohung durch das Virus verdeutlicht und den Menschen ihre eigene Verletzlichkeit vor Augen führt. So ist die Gefahr mit Händen zu greifen, dass – die Hamsterkäufe lassen grüßen – aus der Virus-Epidemie eine sich weiterführend ausbreitende Angst-Epidemie wird.

Gegen diese Form der Ausbreitung hilft: Fakten betrachten, seine eigenen Gewohnheiten so gut es geht verändern, Hygiene-Standards einhalten und Feste und Versammlungen meiden. Das Robert-Koch-Institut bewertet die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung in Summe immer noch als nur mäßig. Das sollte man nicht als Begründung dafür nutzen, dass die Bedrohung auf die leichte Schulter genommen werden kann. Aber man sollte es auch nicht vergessen.