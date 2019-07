Die Kapitänin eines Schiffs, dessen Mission 40 Menschen vor dem Tod gerettet hat, wird von der Regierung eines EU-Staates zur Kriminellen gemacht und mit hasserfüllter Polemik überzogen. Für Italiens Innenminister Matteo Salvini ist Carola Rackete „Piratin“, „Verbrecherin“ und „Göre“, deren Landungsaktion vor Lampedusa einem „Kriegsakt“ gleichkomme. So tief kann auch ein katholischer Politiker sinken.

Populist bedient seine Wähler

Aber wen wundert es, dass in Rom solche Töne angeschlagen werden? Salvini bedient die Klientel, die ihn ins Amt gebracht hat. Das wiederum ist das Resultat des Wegschauens, das man in Brüssel viel zu lang an den Tag legte, als die Zahl der afrikanischen Flüchtlinge in Italien von Woche zu Woche stieg.

Lampedusa Junge deutsche Kapitänin riskiert viel im Einsatz für Flüchtlinge

Was sich im Mittelmeer abspielt, ist eine politische Blamage und eine der vielen kleinen Bankrott-Erklärungen der zerfahrenen EU-Flüchtlingspolitik. Die greift zum immer gleichen Lösungsmodell: Liegt wieder mal ein voll besetztes Rettungsschiff – wie in dem Fall die deutsche „Sea Watch 3“ – in Warteposition vor einem Hafen, beschließt in Brüssel eine Koalition der Willigen quasi als Feuerwehrtruppe die Flüchtlinge unter sich aufzuteilen.

EU-Projekt in Nordafrika

Dieses Klein-Klein hat keine Zukunft. Europa muss endlich in Nordafrika selbst ein humanitäres Projekt auf die Beine stellen, damit sich Fliehende gar nicht erst den Schleusern und ihren Schlauchbooten für monströse Summen anvertrauen. Dann würde auch der Vorwurf hinfällig, Schiffe wie die „Sea Watch“ seien verkappte Partner der kriminellen Menschenschieber.

Der Aufbau von Auffanglagern, die in Libyen von EU-Verantwortlichen nach humanitären Prinzipien geführt werden, böte zumindest die Chance, mit einer grotesken Praxis aufzuräumen: Dass Menschen, die ihren Pass wegwerfen und ihre Herkunft neu erfinden, als Asylbewerber ins Land kommen, während andere, die legal einreisen wollen, schon am Flughafen festgesetzt und zurückgeschickt werden.

Einfach weiterwursteln?

Menschen, die bei uns eine Zukunft suchen, kann nicht zugemutet werden, dafür das Risiko des Ertrinkens in Kauf zu nehmen. Auf dieser ganz selbstverständlichen christlichen Wertebasis muss in Brüssel ein großes Rad gedreht werden, anstatt zu wursteln und fallweise zu improvisieren. Dann könnte man sich auch private Rettungsmissionen sparen und deren Kapitäne müssten nicht mehr mit Knast rechnen. Denn diese Reaktion ist nicht nur Italiens, sondern ganz Europas unwürdig.