Fast jeder, der Kinder hat, weiß: Irgendwann kommt das Thema Zahnspange auf den Tisch. Jedes zweite Kind in Deutschland hat oder hatte mal eine, und man darf davon ausgehen, dass Zahnstellung und Gebissformen die Korrektur rechtfertigen. Bei dem Vorstoß von Minister Spahn kann es also nicht darum gehen, den Sinn der Spange grundsätzlich in Frage zu stellen.

Skepsis ist angebracht, wenn den Nutzen einer Zahnspange betreffend Behauptungen gemacht werden, die auf wackligen Füßen stehen. So ist ein Schutzeffekt vor Karies hinfällig, wenn nicht sauber geputzt wird. Spangen wirken keine Wunder – aber die Kieferorthopädie hat sich zu einem einträglichen Geschäft entwickelt. Eine Behandlung geht in die tausende.

Was Spahn bei allem Forschungsbedarf nicht vergessen sollte: Medizinkosten steigen nicht nur bei Kindern und ihren Spangen, sondern in allen Altersklassen. Das ist letztlich der Preis für den medizinischen Fortschritt. Und an dem will jeder teilhaben.