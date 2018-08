Enthüllungsbücher über den US-Präsidenten Donald Trump gibt es seit dessen Amtsantritt im Januar 2017 schon im Dutzend billiger. Natürlich ist der extrovertierte Ex-Immobilienjongleur für jeden Autor ein gefundenes Fressen. Doch wohl niemand hat in seinem Werk so schonungslos auf persönlicher Ebene mit Trump abgerechnet wie Omarosa Manigault Newman. Die 44-Jährige Afro-Amerikanerin, einst eine der wenigen Schwarzen im Trump-Team, diente ihm als Direktorin, die die Beziehungen zur farbigen Minderheit im Land verbessern sollte.

Im Dezember letzten Jahres feuerte sie der Präsident. In ihrem am Dienstag veröffentlichten Werk „Unhinged“ – was sich mit „Schrauben locker“ übersetzen ließe – zeichnet sie jetzt ein unvorteilhaftes Bild Trumps. Er wird dort als lügender Frauenfeind und der Realität entrückter Rassist charakterisiert, der auch schon einmal in offizieller Runde das berüchtigte „Nigger“-Wort benutzt haben soll.

Ein fragwürdiger Vorwurf

Gerade der letzte Vorwurf scheint fragwürdig. Denn als Quelle für die Verwendung des „N“-Wortes dient der Autorin der republikanische Meinungsforscher Frank Luntz, eine integre Persönlichkeit. Sie habe von jemandem gehört, dass dieser von Luntz gehört haben will, dass der Demoskop anwesend gewesen sei, als Trump das so schlimme Wort sprach.

Doch Luntz dementierte das angebliche Hörensagen um mehrere Ecken bereits auf Twitter. Alles unwahr, so Luntz – der gleichzeitig der Autorin vorwirft, ihn noch nicht einmal für das Buch kontaktiert zu haben.

Eine der "Frauen für Trump"

Pikant ist ihr Werk auch aus anderen Gründen. Denn die Schriftstellerin kam einst unter dem Vornamen „Omarosa“ in Trumps TV-Castingshow „The Apprentice“ zu kurzzeitigem Ruhm, bevor sie von ihm dann telegen gefeuert wurde.

Dennoch schadete dies der persönlichen Verbindung der beiden vorerst nicht. Im Wahlkampf 2016 zog sie noch als eine der „Frauen für Trump“ ins Feld und lobte den Kandidaten als Person von höchster Integrität.

Rechtliche Mittel werden geprüft

Um nun als Autorin die Kurve zu kriegen und ihren Millionen-Vorschuss zu rechtfertigen, argumentiert Omarosa Newman so: Sie sei „mitschuldig“ daran, dass die Trump-Regierung die Nation „betrüge“. Das alles habe sie damals nicht ahnen können.

Doch nun stehe fest: „Sie täusche die Nation darüber, wie geistig rückständig er ist“. Das kam nicht gut an beim Präsidenten, der am Wochenende die Ex-Mitarbeiterin vorsichtshalber schon einmal als „Abschaum“ bezeichnete. Gleichzeitig hieß es, man prüfe rechtliche Mittel, um gegen die Autorin vorzugehen.

Wie viele Mitschnitte gibt es?

Diese hat auch, wie nun feststeht, Gespräche im Weißen Haus unautorisiert mitgeschnitten. Unter anderem soll dies im sogenannten Situationsraum stattgefunden haben, dem Krisenzentrum, in dem Aufzeichnungen strikt verboten sind. Präsidentenmitarbeiter geben vor Betreten des abhörsicheren Zimmers stets ihre Handys ab, Omarosa Newman tat dies nicht, was ein Verstoß gegen das interne Protokoll war.

Denn am Wochenende spielte sie US-Sendern einen Mitschnitt jenes Gesprächs zu, das dort stattgefunden hatte, als Trump-Stabschef John Kelly sie 2017 feuerte. Kelly ist darauf zu hören, wie er die Frau ermahnt, doch – mit Blick auf ihre künftige Reputation – eine gütliche Trennung zu akzeptieren. Heute sieht die Autorin dies so: „Sie haben mir gedroht, mir Angst gemacht, mich unter Druck gesetzt“.

New York Times: Trump will Veröffentlichung stoppen

Im Weißen Haus fürchtet man, dass Omarosa Newman über 100 Aufzeichnungen auch von Trump-Gesprächen angefertigt hat. Die „New York Times“ berichtet, der Präsident wolle deren Veröffentlichung unbedingt stoppen. Doch die Juristen der Regierung hätten ihm bescheinigt, die Chancen dazu stünden denkbar schlecht.

Das Weiße Haus hatte ihr bei der Entlassung noch einen Job in einer Trump-Organisation angeboten, der mit 150.000 US-Dollar pro Jahr dotiert und mit einer Schweigeverpflichtung über die Zeit als Präsidenten-Mitarbeiterin verbunden war. Doch Omarosa Newman hatte – wohl auch mit Blick auf den so lukrativen Buchvertrag – abgelehnt.

