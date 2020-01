Die Kandidatur des CSU-Mannes Sener Sahin für den bayrischer Markt Wallerstein ist gescheitert. Er zog zurück, weil der Ortsverein mit einem möglichen CSU-Bürgermeister türkischer Herkunft fremdelte. Man muss die Meldung zwei Mal lesen, sie wird auch dann nicht besser. Aus vermeintlich religiösen Gründen wird ein muslimischer Bürger verhindert. Man fühlt sich in die Zeit der Türkenkriege zurückversetzt, als der Halbmond gegen das Kreuz anrannte. Aber 2020?

Das Votum der CSU-Basis mit seinem kulturkämpferischen Unterton wirkt ziemlich beschränkt. Was heißt christliche Partei? In der CSU wirken neben dem katholischen Benedikt-Flügel auch Sonntags-Bruncher oder Atheisten. Die muss es geben dürfen in einer Volkspartei. Das Christliche bindet sich nicht ans Gesangbuch, sondern ans praktische Tun. Darin ist Sener Sahin offenbar stark. Er denkt und handelt im christlichen Sinne, ohne dass er getauft wurde. Und diesen Mann verjagt der Ortsverein! Ein Armutszeugnis.