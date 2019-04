von SK

„Weder Makel noch Verdienst“ – das sagt Linda Teuteberg über ihre Eigenschaften als Frau und Ostdeutsche. Hervorstechend sind sie dennoch in einer überwiegend männlichen, überwiegend westdeutschen Partei wie der FDP. Nun soll die gerade 38 Jahre alt gewordene Juristin Generalsekretärin der Liberalen werden. Auf dem am Freitag beginnenden Parteitag stellt sich die Brandenburgerin zur Wahl für die Nachfolge von Nicola Beer, die ins Europaparlament wechseln will.

Teuteberg, 1981 in Königs Wusterhausen geboren, sitzt seit dem Wiedereinzug der FDP 2017 im Bundestag. Sie ist bislang migrationspolitische Sprecherin ihrer Fraktion und Obfrau im Innenausschuss. Von 2009 bis 2014 war sie Abgeordnete im brandenburgischen Landtag, sie ist Vizevorsitzende der Landes-FDP. Auch im Bundesvorstand der Liberalen ist Teuteberg bereits Mitglied als Beisitzerin.

Bei der anstehenden Neubesetzung des Generalsekretärspostens hatten viele eher mit Johannes Vogel gerechnet – einem Vertrauten von Parteichef Christian Lindner -, der den Posten in der NRW-FDP innehat und Erfahrung als Wahlkampforganisator besitzt.

Die Wahl sei letztlich auf Teuteberg gefallen, weil sie die „beste Konstellation und die größte Verstärkung“ für die FDP-Bundesspitze verkörpere, sagt Lindner.

Dahinter dürfte zum einen die Hoffnung stehen, mehr Frauen für die Partei zu werben, wo deren Anteil nur bei etwas über 20 Prozent liegt. Zudem sind dieses Jahr drei Landtagswahlen in ostdeutschen Ländern zu bewältigen.

In Teutebergs Heimat Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen hofft die FDP auf ein Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde, was ihr bei den vorherigen Wahlen jeweils misslang.

Teuteberg vertritt ihre Herkunft durchaus selbstbewusst. In den sozialen Medien markiert sie Äußerungen über sich selbst oft mit dem Hashtag „#Brandenburgerin“. Dort zeigt sie auch wenig Berührungsängste mit der politischen Konkurrenz und hebt immer mal wieder Beiträge von Politikern anderer Parteien lobend hervor.

Neben ihren politischen Ämtern engagiert sich die Rechtsanwältin bei verschiedenen Organisationen für Demokratie und gegen Extremismus sowie für die Aufarbeitung von Verbrechen in der NS-Zeit und der DDR. Sie ist verheiratet und war zeitweilig im Bundesbildungsministerium angestellt.

Vor der neuen Aufgabe als Generalsekretärin habe sie Respekt, sagte Teuteberg bei ihrer Vorstellung durch Lindner in der vergangenen Woche – und scheute sich auch nicht zuzugeben, dass sie zu bestimmten Themen wie etwa dem Klimaschutz noch keine eigene Position hat. Sie kündigte an, „noch breiter liberale Antworten“ auf Zukunftsfragen wie Demografie und Digitalisierung zu entwickeln.

Wie sehr sich die FDP mit der jungen Frau aus Ostdeutschland identifiziert, wird sich am Freitagabend oder Samstagmorgen zeigen, wenn sich Teuteberg auf dem Parteitag zur Wahl stellt. (AFP)