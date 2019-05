Der Vorschlag ist richtig: Den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase senken, indem man ihren Verbrauch kostspieliger macht. So wollen es nicht nur tausende freitags demonstrierender Schüler, sondern auch Bundesumweltministerin Schulze. Aber die hat mit ihrem Vorstoß der großen Koalition ein dickes Ei ins Nest gelegt.

Denn die Tatkraft, die zur Einführung einer CO2-Steuer notwendig ist, geht der müden GroKo ab. Entsprechend lahm und abwartend äußern sich Kanzlerin Merkel und ihr Vize Scholz. Sie verspüren keine Lust, das Rätsel zu knacken, das bei einem Ja zur CO2-Steuer bevorsteht: Ihre Höhe. Ist die Steuer niedrig, wird der Sprit etwas teurer und die Wirkung verpufft; ist sie hoch, drohen Gelbwestenproteste.

Und was wird mit den Einnahmen schließlich passieren? Wenn die Milliarden am Ende in der Rentenkasse liegen, ist dem Klima nicht geholfen. Die Mineralölsteuer (heute Energiesteuer) dient zur Warnung: Nur ein Bruchteil von ihr geht in den Straßenbau.