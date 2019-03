Berlin – Für jemanden, für den nach eigenen Worten „die Bretagne wie eine zweite Heimat“ ist, handelt es sich wohl um einen Traumjob: Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung, wird Co-Vorsitzender der neuen deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Der Konstanzer habe sich frühzeitig engagiert, in der Union sei man sich einig, dass er für Deutschland den Vorsitz übernehme, gab Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer am Dienstag in Berlin bekannt. Grundlage der Versammlung ist ein Parlamentsabkommen beider Länder, das heute vom Bundestag beschlossen wird.

Jung verwies auf den Élysée-Vertrag, der vor 56 Jahren unterzeichnet und später mit dem Aachener Vertrag erneuert wurde. Darin werde im Kern die Zusammenarbeit der Regierungen beschrieben, erklärte der CDU-Politiker auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir geben nun zum ersten Mal die parlamentarische Antwort und sagen: Die deutsch-französische Freundschaft ist mehr als ein Regierungsvertrag.“ Das Abkommen besiegele eine so enge Zusammenarbeit, „wie es sie zwischen zwei Ländern nirgendwo anders auf der Welt gibt.“

Jungs Verbindungen zu Frankreich sind vielfältig. Er berichtet von einem Großonkel, der als Militär nach Freiburg gekommen sei und dort seine Großtante kennengelernt habe. Dieser Onkel sei später in die Bretagne zurückgekehrt, er habe dort viel Zeit verbracht, erzählt Jung. Er selber stamme aus Stockach, das eine Partnerschaft mit der französischen Stadt La Roche-sur-Foron habe, sein Vater sei viele Jahre lang Vorsitzender des Freundschaftskomitees gewesen. „Das heißt, wir waren oft in Frankreich und hatten oft Franzosen im Haus.“

Das erste Treffen mit je 50 Abgeordneten beider Seiten findet am Montag in Paris statt. Mindestens zwei Mal im Jahr sollen Versammlungen abgehalten werden. Die Parlamentarier dürfen Beschlüsse fassen und Entschließungen vorschlagen. Vorsitzende für Frankreich wird die Abgeordnete Sabine Thillaye. Sie wurde für La République En Marche in die Assemblé gewählt.