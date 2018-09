Der Geheimdienstchef wurde kaltgestellt, um die brüchige Große Koalition ein weiteres Mal zu retten. Daher hat Horst Seehofer in den sauren Apfel gebissen. Obwohl er Maaßen den Rücken gestärkt hatte, tauscht er ihn aus. Damit kann sich die SPD auf die Fahnen schreiben, sich mit ihrer Forderung nach der Abberufung durchgesetzt zu haben. Die AfD wird Maaßen trotzdem als Merkel-Opfer hinstellen. Nur der CSU hilft der faule Kompromiss nichts. Seehofer musste sich erneut dem Willen der CDU-Kanzlerin beugen.

Der Fachmann Maaßen machte als oberster Verfassungsschützer keine schlechte Figur. Dennoch ist es richtig, dass er gehen musste. In einer Situation, in der klar war, dass es in Chemnitz rechts motivierte Übergriffe auf Ausländer gegeben hat, bewegte er sich mit seinen Aussagen zu einem Video hart am Rande kruder Verschwörungstheorien. Jetzt bekommt er seinen Abgang mit einer satten Gehaltserhöhung versüßt. Was der Steuerzahler darüber denkt, lässt die Regierung vermutlich kalt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein